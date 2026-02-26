Dómurinn yfir Steinu Árnadóttur stendur – Sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ekki gerð refsing

Landsréttur staðfesti dóm héraðsdóms yfir Steinu Árnadóttur, hjúkrunarfræðingi. Er hún sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ekki gerð refsing.
Vísir greindi fyrir frá þessu.
Dómurinn féll nú síðdegis en hefur ekki verið birtur. Landsréttur staðfesti dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um að Steina hefði sýnt af sér stórfellt gáleysi á geðdeil Landspítalans árið 2021 þegar sjúklingur lést.
Hefði hún hellt næringardrykk upp í sjúklinginn með þeim afleiðingum að hann kafnaði. Ákæruvaldið fór fram á að Steina yrði sakfelld fyrir manndráp og gerð refsing.