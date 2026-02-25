fbpx
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 19:00

Tveir menn sem voru frumherjar í rafbílavæðingu hér á landi, þeir Gísli Gíslason og Emil Kári Ólafsson, hafa verið sakfelldir fyrir fjárdrátt í rekstri fyrrverandi fyrirtækis síns.

Þeir voru annars vegar sakaðir um að hafa dregið félaginu Even hf, sem varð gjaldþrota, rúmlega sex milljónir króna sem þeir tóku við frá konu sem ætlaði að kaupa Teslu bíl í gegnum félag þeirra. Átti féð að ganga til innborgunar á kaupverði bílsins en félagarnir stóðu ekki skil á bílnum og blönduðu fjármununum við almennan rekstur fyrirtækisins og nýttu þá í þágu fyrirtækisins.

Hins vegar voru þeir sakaðir um sambærilegt athæfi gagnvart manni sem greiddi 12,5 milljónir fyrir Teslu sem aldrei var afhent.

Rétt er að hafa í hug að brotin voru framin árið 2015 og málin því afar gömul.

Meginágreiningur fyrir dómi snerist um hvort innborguðu fé til félagsins hafi verið ráðstafað sem skyldi, þ.e. framsent til Tesla Motors sem innborgun á kaupverði bílanna, eða hvort því hafi verið ráðstafað í almennan rekstur félagsins og nýtt í þágu þess, sem réttlætt gæti fjárdráttarmál. Ákærðu báru fyrir sig að um rekstrarlegar ákvarðanir hefði verið að ræða, ekki refsivert athæfi, og að það hefði ekki verið sannað að þeir hefðu tekið féð í ólögmætum tilgangi.

Í málinu kom fram umfangsmikil sönnunarfærsla, meðal annars bókhaldsgögn, framburðir vitna og útreikningar á bankareikningum félagsins. Það var mat dómsins að bókhaldi félagsins hafi verið ábótavant þar sem greiðslur voru ekki sérstaklega aðgreindar og rekjanleiki á milli innborgana og greiðslna til framleiðanda var óljós.

Héraðsdómur taldi hafið yfir skynsamlegan vafa að ákærðu hefðu með háttsemi sinni ráðstafað fjármunum félagsins með ólögmætum hætti í þágu rekstursins fremur en að framsenda féð samkvæmt samningum við brotaþola. Með aðstoð bankayfirlita, vitnaskýrslna og framburðar ákærðu sjálfra komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þessi ráðstöfun fjár teljist fullframið fjárdráttarbrot þar sem fénu var blandað saman við almennt rekstrarfé og því ekki varið í samræmi við samninga við brotaþola.

Niðurstaðan var sú að báðir voru dæmdir í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi. Gísli var auk þess dæmdur til að greiða brotaþolum annars vegar 12.500.000 kr. og hins vegar 6.060.000 kr. með dráttarvöxtum.

„Tilraun sem náði ekki alla leið“

Rafbílasalan Even var úrskurðuð gjaldþrota árið 2016. „Þetta var tilraun sem náði ekki alla leið en olli því að fólk lítur jákvætt á rafbíla í dag,“ sagði Gísli Gíslason þá við DV. Rakti hann gjaldþrotið til 50 bíla sem pantaðir höfðu verið, en aldrei skiluðu sér til Evrópu og Íslands til afhendingar á réttum tíma. Fyrirtækið hafi ekki haft bolmagn til að lifa af slíkar tafir.

Sjá nánar hér.

