Ekki aðeins á Íslandi sem sendiherrar Trump valda ólgu – Frakkar loka á Kushner

Charles Kushner, sendiherra Bandaríkjanna í Frakklandi, mætti ekki á fund franskra yfirvalda og er kominn í bann. Óalgengt er að sendiherrar komi sér í slík vandræði en þetta er í annað skipti á stuttum tíma sem slíkt gerist í Evrópu. Nýlega olli Billy Long, sendiherra á Íslandi, ólgu þegar hann grínaðist með yfirtöku Íslands.
Charles Kushner, sem er faðir Jared Kushner tengdasonar Trump, mætti ekki á fund frönsku stjórnarinnar til að ræða ummæli Bandaríkjastjórnar sem tengdust máli Quentin Deranque, nýnasista sem var drepinn á mótmælum um þar síðustu helgi.
Í kjölfar málsins lýsti bandaríska utanríkisráðuneytið að „öfgafull og ofbeldisfull vinstrihyggja“ væri á uppleið í Frakklandi. Voru frönsk yfirvöld ekki sátt við þetta og kölluðu Kushner á teppið. Eftir að hann mætti ekki var ákveðið að setja hann í bann við að ræða við nokkurn fulltrúa franskra yfirvalda.
„Þegar hann er búinn að útskýra þetta þá fær sendiherra Bandaríkjanna í Frakklandi að tala við fulltrúa stjórnarinnar,“ sagði utanríkisráðherrann Jean-Noel Barrot. „Þangað til mun þetta bann hamla störfum Kushner í okkar landi.“
Eins og gefur að skilja er það afar óalgengt að sendiherra í ríki sem eigi að kallast vinaríki móðgi yfirvöld með þessum hætti. Það hefur þó gerst tvívegis á skömmum tíma því að nýverið móðgaði Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi Íslendinga með „gríni“ um að gera landið að 52. fylkinu. Þetta grín fór illa ofan í íslensk stjórnvöld, meðal annars út af hótunum Bandaríkjamanna í garð Kanada og Grænlands.