Fyrirtækið Kerecis á Ísafirði mun greiða hvorki meira né minna en 40 milljarða króna eingreiðslu í ríkissjóð í haust, en eingreiðslan kemur til vegna kaupa danska móðurfélagsins, Coloplast, á hugverkaréttindum úr dótturfélaginu. Frá þessu greinir Morgunblaðið í dag.
Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og Starfsgreinasambandsins, segir að Íslendingar eigi að þakka fyrir þetta: „Við Íslendingar eigum að segja takk Kerecis, takk Guðmundur Fertram Sigurjónsson og hans öfluga starfsfólk og takk Vestfirðingar.“
Þessir 40 milljarðar séu ekki bara tala á blaði heldur áþreifanleg sönnun þess að verðmætasköpun skipti íslenskt samfélag máli, styrkir ríkissjóð, eykur svigrúm til innviðauppbyggingar og styður við velferðarkerfið. Þetta eigi ekki bara við um eitt fyrirtæki eða atvinnugrein. Það sama gildi um sjávarútveg, stóriðju, ferðaþjónustu og nýsköpunarfyrirtæki.
„Takið sérstaklega eftir því að stór hluti verðmætasköpunarinnar verður til á landsbyggðinni. Þar eru auðlindirnar, þar eru framleiðslufyrirtækin, þar eru hafnirnar, verksmiðjurnar, fiskvinnslan, orkuframleiðslan og sífellt fleiri hátæknifyrirtæki. Landsbyggðin er ekki jaðar hagkerfisins – hún er ein af undirstöðum þess.
Þegar við ræðum skatttekjur, opinber útgjöld og uppbyggingu samfélagsins verðum við að muna hvaðan verðmætin koma. Þau verða til í vinnu fólksins í landinu, í útflutningsgreinum sem standa undir gjaldeyristekjum og skapa raunverulegan styrk fyrir íslenskt samfélag.
Þess vegna eigum við einfaldlega að segja takk.“