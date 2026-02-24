fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Við Íslendingar eigum að segja takk“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 10:49

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrirtækið Kerecis á Ísafirði mun greiða hvorki meira né minna en 40 milljarða króna eingreiðslu í ríkissjóð í haust, en eingreiðslan kemur til vegna kaupa danska móðurfélagsins, Coloplast, á hugverkaréttindum úr dótturfélaginu. Frá þessu greinir Morgunblaðið í dag.

Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og Starfsgreinasambandsins, segir að Íslendingar eigi að þakka fyrir þetta: „Við Íslendingar eigum að segja takk Kerecis, takk Guðmundur Fertram Sigurjónsson og hans öfluga starfsfólk og takk Vestfirðingar.“

Þessir 40 milljarðar séu ekki bara tala á blaði heldur áþreifanleg sönnun þess að verðmætasköpun skipti íslenskt samfélag máli, styrkir ríkissjóð, eykur svigrúm til innviðauppbyggingar og styður við velferðarkerfið. Þetta eigi ekki bara við um eitt fyrirtæki eða atvinnugrein. Það sama gildi um sjávarútveg, stóriðju, ferðaþjónustu og nýsköpunarfyrirtæki.

„Takið sérstaklega eftir því að stór hluti verðmætasköpunarinnar verður til á landsbyggðinni. Þar eru auðlindirnar, þar eru framleiðslufyrirtækin, þar eru hafnirnar, verksmiðjurnar, fiskvinnslan, orkuframleiðslan og sífellt fleiri hátæknifyrirtæki. Landsbyggðin er ekki jaðar hagkerfisins – hún er ein af undirstöðum þess.

Þegar við ræðum skatttekjur, opinber útgjöld og uppbyggingu samfélagsins verðum við að muna hvaðan verðmætin koma. Þau verða til í vinnu fólksins í landinu, í útflutningsgreinum sem standa undir gjaldeyristekjum og skapa raunverulegan styrk fyrir íslenskt samfélag.

Þess vegna eigum við einfaldlega að segja takk.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
„Við Íslendingar eigum að segja takk“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dagur horfir fjögur ár aftur í tímann: „Síminn hringdi. Það var númer sem ég þekkti ekki“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Komst að því hvað gerist þegar maður tilkynnir sig of oft veikan til Vinnumálastofnunar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Mögnuð tíðindi frá Vestfjörðum: Ríkið fær 40 milljarða eingreiðslu frá Kerecis
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak

Mest lesið

Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Ætlaði að fara að strippa fyrir eiginmann sinn þegar þetta gerðist – „Ég var bókstaflega að svitna því ég var svo stressuð“
Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Nýlegt

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefán varar Brynjar við: „Ekki gera það Brynjar! Þetta er versta djobb í heimi“
Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum“
Segir upp skömmu eftir magnað afrek – Dóttir hans alvarlega veik
Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Hefur mátt þola hávaða og ónæði um árabil en þorir ekki að leita til lögreglu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast

Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Kona tók bíl traustataki eftir að hafa ógnað bílstjóranum með hnífi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Arnór leggur til að Evrópuríki taki beinan þátt í átökunum í Úkraínu
Fréttir
Í gær

Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum

Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
Fréttir
Í gær

Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi

Rúmeni á yfir höfði sér margra ára fangelsi hér á landi
Fréttir
Í gær
Fjölskylda Evu fær ekki svör – Læknirinn sem ákvað lífslokameðferð móður hennar enn starfandi
Fréttir
Í gær

Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð

Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð
Fréttir
Í gær
Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt
Fréttir
Í gær
Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna
Fréttir
Í gær

Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy

Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy
Fréttir
Í gær

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Fréttir
Í gær
Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós

Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran

Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“

Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar

Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland