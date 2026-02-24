fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 19:30

Valgeir Guðjónsson og Ásta Kristrún Ragnarsdóttir. Mynd/aðsend

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir blæs á allt tal um að fjölmenning sé af hinu slæma og segir þvert á móti að íslenskt samfélag þurfi á fjölmenningu að halda. Segir Ásta frá því hvernig dökk stúlka frá Gana kom Ástu Kristrúnu og eiginmanni henni, Valgeiri Guðjónssyni tónlistarmanni, til bjargar eftir að þau lentu í bílavandræðum í miðborginni.

„Við Valgeir dveljum með reglulegu millibili um stund í borginni á meðan hann er í meðferðarpakkanum á Landspítala,“ segir Ásta Kristrún en hjónin eru búsett á Eyrarbakka.

Segir hún hjónin oft leggja leið sína í Krónuna á Hallveigarstíg til að versla í matinn, „þar sem fjölmenningar samfélags gætir meðal starfsfólk á alveg einstaklega jákvæðan hátt.Í dag afgreiddi mig elskuleg og hlý stúlka frá Moldóva og framkoma hennar skilaði mér glaðri út í svala sólina.“

Þegar Ásta Kristrún kom út í bíl hófust bílavandræðin.

„Herra Valgeir Guðjónsson hafði farið út úr bílnum mér til aðstoðar til að setja pokana í skottið, en þá kom í ljós að skottið var læst. Ég tók í hurðirnar bílstjóramegin og þær voru líka læstar. Bílykillinn var inni í bílnum og ég gjörsamlega paníkkeraði.“

Á meðan Ásta Kristrún hringdi í umboðið fór Valgeir farið inn í verslunina til að segja frá vanda þeirra.

„Hann kom út í fylgd með dökkri stúlku og ég sagði hálf hryssingslega að þetta væru rafrænar læsingar og að hún gæti ekkert gert. Þegar ég var í miðjum klíðum að ræða við umboðið, sé ég hvar stúlkan var búin að opna farþegahurðina. Þetta var sem töfrum líkast og ég spurði hvað gerðist hvernig gastu þetta?

„Jú ef lykillinn er inni í bílnum er alltaf ein hurð opnanleg svo ég gekk bara á röðina“. Í fögnuði mínu og þakklæti spurði ég hvaðan þessi undrastúlka væri. Hún sneri sér kankvís við og sagði Gana.

Til hamingju með ykkar dásamlega starfsfólk Krónumenn og konur og ekki síst til hamingju með stúlkuna frá Gana í dag. Fjölmenning er það sem þessi þjóð þarf á að halda og ekkert múður!“

