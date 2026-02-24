Heyrnartól setja ný viðmið – allt að 120 klst rafhlöðuending

Danska fyrirtækið Jabra hefur kynnt til sögunnar heyrnartól fyrir vinnuumhverfi sem gerir notenda mögulegt að nota þau í allt að 120 klst án þess að þurfa að hlaða þau. Um er að ræða Jabra Evolve3 85 sem gerir notanda kleift að hlusta á tónlist í allt að 120 klst í einni hleðslu.
„Evolve3 eru fyrstu heyrnartólin í sínum flokki sem ná slíkri endingu. Ending af þessum toga er sérstaklega mikilvæg fyrir fólk sem vinnur í síbreytilegu umhverfi, ferðast mikið eða vill einfaldlega losna við að vera stöðugt að hlaða,” segir Kristinn Helgason vörustjóri hljóð- og myndlausna hjá tæknifyrirtækinu OK.
Nýja Evolve3-línan samanstendur af tveimur gerðum, Evolve3 85 (yfir eyru) og Evolve3 75 (á eyru), og eru þau ætluð að brúa bilið milli hefðbundinna vinnuheyrnartóla og tónlistarheyrnartóla. Í stað hefðbundins sveigjanlegs hljóðnema eins og í fyrri gerðum notar Evolve3 innbyggt fjölhljóðnema-kerfi með gervigreind sem einangrar rödd notandans og dregur úr umhverfishávaða í rauntíma. Þessi tækni, sem Jabra kallar ClearVoice og á að tryggja skýrari símtöl og fjarfundi án þess að fórna útliti eða þægindum. Heyrnartólin styðja einnig virka hljóðeinangrun (ANC), rúmhljóð (spatial sound) og eru vottuð fyrir helstu fjarfundakerfi á borð við Microsoft Teams og Zoom. Samkvæmt Jabra geturEvolve3 85 tryggt allt að 120 klukkustundir af tónlistarhlustun á einni hleðslu, en Evolve3 75 allt að 110 klukkustundir.
„Jabra Evolve3 sameinar það sem viðskiptavinir hafa lengi kallað eftir; enn betri hljóðgæði, ótrúlega rafhlöðuendingu og hönnun sem virkar jafnt í vinnu sem utan hennar. Þetta eru heyrnartól sem henta nútíma skrifstofuvinnu,“ segir Kristinn Helgason.
Jabra Evolve3 heyrnartólin eru væntanleg í mars. Hægt er að forpanta heyrnartólin hjá OK.