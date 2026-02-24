Fortinet verðlaunar OK

Tæknifyrirtækið OK hefur verið valið Fortinet Partner of the Year 2025 á Íslandi. Samhliða því hlaut Ingólfur A. Ágústsson, sérfræðingur hjá fyrirtækinu, viðurkenninguna Fortinet Champion of the Year 2025.
Viðurkenningarnar eru veittar þeim samstarfsaðilum og sérfræðingum sem hafa náð framúrskarandi árangri í sölu, ráðgjöf og innleiðingu lausna Fortinet á árinu, eins og segir í tilkynningu.
Ingólfur hefur sérhæft sig í netöryggislausnum Fortinet og leitt verkefni fyrir íslensk fyrirtæki og opinbera aðila. Hann hefur jafnframt lagt áherslu á fræðslu og vottanir á sviðinu.
Að mati forsvarsmanna Fortinet endurspeglar valið á OK sem Partner of the Year árangur fyrirtækisins í uppbyggingu netöryggislausna og nánu samstarfi við Fortinet á íslenskum markaði.
,,Við erum að sjálfsögðu ánægð og stolt með þessa stóru viðurkenningu frá Fortinet. Þetta er mikill heiður og viðurkenning á fagmennsku og teymisvinnu á sviði netöryggis hjá OK,“ segir Andri Tryggvason, forstöðumaður netlausna hjá OK. OK er samstarfsaðili Fortinet á Íslandi og veitir fyrirtækjum og opinberum aðilum netöryggislausnir og ráðgjöf.