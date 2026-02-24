fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Engin ákvörðun tekin um ákæru gegn Skúla Tómasi – Grunaður um að hafa valdið ótímabærum dauðsföllum

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 14:00

Engin ákvörðun hefur verið tekin hjá embætti héraðssaksóknara um hvort Skúli Tómas Gunnlaugsson, fyrrverandi læknir hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS), verður ákærður fyrir manndráp eða ekki. RÚV greinir frá.

Mál Skúla Tómasar hefur verið á borði embættisins í þrjú ár og þar áður var það tvö ár í rannsókn lögreglu. Hann sætti lögreglurannsókn vegna gruns um að hafa valdið ótímabærum dauðsföllum sex sjúklinga á tímabilinu 2018 til 2020, á HSS, með því að setja þá í ótímabæra lífslokameðferð.

Meðal aðstandenda er Eva Hauksdóttir lögfræðingur en hún birti grein á Vísir.is þar sem hún minnir á að fimm ár eru liðin síðan hún og systkini hennar lögðu fram kæru á hendur þremur heilbrigðisstarfsmönnum, þar á meðal Skúla Tómasi, vegna þeirrar meðferðar sem móðir þeirra fékk á HSS. Móðir þeirra gekkst þar undir hvíldarinnlögn en var sett í lífslokameðferð.

Rannsókn á máli tveggja starfsmanna var felld niður en rannsókn á máli Skúla Tómasar var haldið áfram.

Skúli Tómas var sviptur lækningaleyfi í kjölfar rannsóknar embættis landlæknis á vinnubrögðum hans, en hefur síðan fengið lækningaleyfi á ný.

Í svari héraðssaksóknara við fyrirspurn RÚV kemur fram að engin ákvörðun hefur verið tekin um ákæru í málinu. Málið er rannsakað sem manndrápsmál og slík mál fyrnast ekki. Óeðlilega löng málsmeðferð getur hins vegar haft áhrif á refsingu, ef til hennar kemur.

