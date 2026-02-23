Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak

Fjöldi ríkisstjórna í Miðausturlöndum hefur fordæmt ummæli Mike Huckabee, sendiherra Bandaríkjanna í Ísrael. Hann sagði réttlætanlegt að Ísrael myndi hertaka stórt landsvæði á grundvelli Biblíunnar.
Huckabee lét ummælin falla í viðtali hjá hægri öfgamanninum Tucker Carlson. Það er að það væri í lagi að ísrael myndi hernema svo til öll Miðausturlönd.
„Það væri gott ef þeir tækju það allt saman,“ sagði Huckabee í viðtalinu. En sagði þó að slíkt væri ekki upp á borðinu núna.
Ástæðan fyrir þessu væri Biblíulegs eðlis. Það er að Ísrael ætti rétt á landsvæði sem næði frá Nílarfljóti í vestri að fljótinu Efrat í austri.
Þessar hugmyndir eru ekki nýjar af nálinni. Það er að Ísrael þenjist út til bæði vestur og austurs. Einkum hafa hægri öfgamenn í Ísrael velt þessum möguleika upp.
Eins og sjá má á korti myndi þetta þýða að Ísrael þyrfti að hertaka land af Egyptalandi, Sádi Arabíu og Írak. Auk þess að hernema að fullu Líbanon, Jórdaníu og Kúveit og taka mest allt Sýrland. Jafn vel hluta af Tyrklandi líka, en hafa ber í huga að Tyrkland er hluti af Atlantshafsbandalaginu.
Fjöldi ríkja hafa fordæmt ummæli Huckabee og sagt Ísrael ekki hafa neitt fullveldi yfir svæðinu, né heldur hernumdu landi Palestínumanna. Ríkin eru Sameinuðu Arabísku Furstadæmin, Egyptaland, Jórdanía, Indónesía, Pakistan, Tyrkland, Sádi Arabía, Katar, Kúveit, Óman, Barein, Líbanon, Sýrland, Palestína og ýmis samtök svo sem Samvinnuráð Persaflóa.