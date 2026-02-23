Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt

Síðastliðinn föstudag var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Norðurlands vestra yfir konu sem ákærð var fyrir umferðarlagabrot og líkamsmeiðingar af gáleysi í tengslum við umferðarslys í september árið 2023.
Þann dag ók konan hópferðabíl frá Keflavíkurflugvelli norður í land og sofnaði við aksturinn. Missti hún stjórn á bílnum sem valt á hliðina, á Norðurlandsvegi við Brekku í Húnabyggð, með þeim afleiðingum að farþegar slösuðust, þrír nokkuð alvarlega. Einn handleggsbrotnaði, annar hlaut opin sár á höfði og áverka á heila og þriðji farþeginn hlaut brot á hnéskel, kramningsáverka, opin sár á hægra fæti og brot á hálsliðum. Aðrir farþegar hlutu mar og skrámur.
Konan játaði sök fyrir dómi. Samkvæmt sakarvottorði gekkst hún undir sektargerð vegna umferðarlagabrots árið 2015 en hefur að öðru leyti ekki gerst brotleg við refsilög. Tekið var tillit til þess, sem og til skýlausrar játningar konunnar við ákvörðun refsingar. Hins vegar segir í dómnum: „Á hinn bóginn verður ekki framhjá því litið að sem ökumaður hópferðabifreiðar bar hún ríka aðgæsluskyldu og brást þeirri skyldu með þeim afleiðingum sem í ákæru greinir.“
Þótti hæfileg refsing vera 30 daga skilorðsbundið fangelsi og svipting ökuréttar í þrjá mánuði.
Konan þarf jafnframt að greiða 1.365.108 krónur í málskostnað.