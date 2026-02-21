fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 21. febrúar 2026 20:30

Bjórskák er vinsæll drykkjuleikur en greinilega ekki hættulaus.

Slysin gera ekki boð á undan sér og sum þeirra eiga sér stað við stórundarlegar aðstæður. Eins og kemur fram í læknistímariti þurfti ungur maður að fara í skurðaðgerð eftir slys í „bjórskák“ (e. beer pong).

Greint er frá málinu í tímaritinu Cureus Journal of Medicinal Science.

Maðurinn sem er 19 ára gamall var fluttur á sjúkrahús með verk í hálsi, öndunarerfiðleika og erfiðleika við að kyngja eftir að hafa keppt í bjórskák. En það er drykkjuleikur þar sem borðtenniskúlum er kastað ofan í plastglös með bjór í.

Myndataka sýndi að hálsinn á manninum unga var bólginn að aftanverðu. Þá leit út fyrir að vera tappi af flösku fastur í hálsinum.

Kom í ljós að tappinn hafði legið í einu glasinu án þess að maðurinn vissi af honum. Þegar boltinn endaði í glasinu þurfti hann að drekka og leit ekki ofan í það með þeim afleiðingum að tappinn festist í hálsinum á honum.

Tappinn sat fastur í hálsinum. Mynd/Cureus Journal of Medicinal Science

Ákveðið var að skera manninn upp í stað þess að reyna að sækja tappann með öðrum aðferðum. Töldu læknarnir að það myndi hafa minnst áhrif á hálsinn á honum. Tókst aðgerðin vel en maðurinn var heppinn að geta andað yfir höfuð þegar hann kom á sjúkrahúsið.

Í frétt dagblaðsins New York Post um málið segir að algengast sé að börn gleypi óvart hluti sem festist í öndunarveginum. Fullorðið fólk sé helst í hættu ef það er undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

