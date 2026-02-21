Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák

Slysin gera ekki boð á undan sér og sum þeirra eiga sér stað við stórundarlegar aðstæður. Eins og kemur fram í læknistímariti þurfti ungur maður að fara í skurðaðgerð eftir slys í „bjórskák“ (e. beer pong).
Greint er frá málinu í tímaritinu Cureus Journal of Medicinal Science.
Maðurinn sem er 19 ára gamall var fluttur á sjúkrahús með verk í hálsi, öndunarerfiðleika og erfiðleika við að kyngja eftir að hafa keppt í bjórskák. En það er drykkjuleikur þar sem borðtenniskúlum er kastað ofan í plastglös með bjór í.
Myndataka sýndi að hálsinn á manninum unga var bólginn að aftanverðu. Þá leit út fyrir að vera tappi af flösku fastur í hálsinum.
Kom í ljós að tappinn hafði legið í einu glasinu án þess að maðurinn vissi af honum. Þegar boltinn endaði í glasinu þurfti hann að drekka og leit ekki ofan í það með þeim afleiðingum að tappinn festist í hálsinum á honum.
Ákveðið var að skera manninn upp í stað þess að reyna að sækja tappann með öðrum aðferðum. Töldu læknarnir að það myndi hafa minnst áhrif á hálsinn á honum. Tókst aðgerðin vel en maðurinn var heppinn að geta andað yfir höfuð þegar hann kom á sjúkrahúsið.
Í frétt dagblaðsins New York Post um málið segir að algengast sé að börn gleypi óvart hluti sem festist í öndunarveginum. Fullorðið fólk sé helst í hættu ef það er undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.