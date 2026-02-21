Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda

Susan Rice, fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu Þjóðunum, varar fyrirtæki og aðra sem „krjúpa á kné“ fyrir Trump að Demókratar muni láta þau finna fyrir því þegar flokkurinn kemst aftur til valda.
„Ef þessi fyrirtæki halda að þegar Demókratarnir komist aftur til valda þá muni þeir leika eftir gömlu reglunum, fyrirgefa þeim fyrir allar uppsagnirnar og brotin á réttindum fólks þá er það alls ekki svo,“ sagði Rice í hlaðvarpinu Stay Tuned with Preet.
Rice, sem sat í stjórnum Barack Obama og Joe Biden, gagnrýnir harkalega þau fyrirtæki, háskóla, fjölmiðla og fleiri fyrir að haga sér með skammtímahagsmuni að leiðarljósi og beygja sig fyrir Trump. Býst hún við því að Demókratar vinni næstu þingkosningar og þá strax muni þessir aðilar byrja að þurfa að svara til saka fyrir gjörðir sínar.
„Fyrirtæki eru þegar byrjuð að fá að heyra að þau ættu að hafa skjölin sín á hreinu. Þau ættu að undirbúa sig undir lögsóknir. Ef þau hafa gert eitthvað rangt þá munu þau þurfa að svara til saka. Ef ekki þá gott hjá þeim,“ sagðir Rice. „Það verður ekki fyrirgefið og gleymt. Skaðinn er of mikill fyrir fólkið í Bandaríkjunum og þjóðarhagsmunina.“