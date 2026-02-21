Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún

Farþegi í bíl náði myndbandi af ótrúlegu atviki í Kópavogi nú fyrir skemmstu. Sjá mátti hvíta bifreið hanga fram af brún á bílastæði.
Í myndbandinu sem vart birt á hinum nýja íslenska samfélagsmiðli Slapp mátti sjá bílinn hanga að aftan fram af brún. Nokkur ungmenni stóðu við hlið bílsins.
Sá sem tók myndbandið þekkti ekki aðdragandann að þessu máli en fannst líklegt að einhver hefði einfaldlega bakkað of langt með þessum afleiðingum. Myndbandið var tekið á öðrum tímanum í dag á Nýbýlavegi í Kópavogi.