Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran

Herstöðvar Bandaríkjahers á Íslandi og á Asóreyjum í Portúgal verða mögulega skotpallurinn fyrir árás langdrægra sprengjuflugvéla á Íran. Spennan á milli Bandaríkjanna og Íran heldur áfram að byggjast upp.
Útlit er fyrir að Bandaríkjaher geri árás á Íran á komandi misserum þó óljóst er hvert markmiðin með henni eigi að vera. En Trump hefur sagt að hann vilji valdaskipti í Íran og að Íranir hætti að auðga úran, sem hægt er að nota til kjarnorkuvopnagerðar.
Eins og segir í hernaðarfréttamiðlinum TWZ þá eru Bandaríkjamenn að velta fyrir sér að nota flugstöðvarnar í Keflavík og Lajes í Asóreyjum sem skotpallinn fyrir árásir langdrægra sprengjuflugvéla. Það er B-2 Spirit og B-52 Stratofortress. Þó að Ísland og Asóreyjar séu langt frá Íran þá er drægni vélanna nógu löng fyrir slíkar sprengjuherferðir.
Annar flugvöllur sem kæmi til greina er Morón flugvöllur í suðurhluta Spánar. Bretar hafa hins vegar neitað að leyfa árásir á Íran frá herflugvöllum á sínu landsvæði.