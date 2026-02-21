fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 21. febrúar 2026 10:28

B-52 Stratofortress sprengjuflugvél. Mynd/Wikipedia

Herstöðvar Bandaríkjahers á Íslandi og á Asóreyjum í Portúgal verða mögulega skotpallurinn fyrir árás langdrægra sprengjuflugvéla á Íran. Spennan á milli Bandaríkjanna og Íran heldur áfram að byggjast upp.

Útlit er fyrir að Bandaríkjaher geri árás á Íran á komandi misserum þó óljóst er hvert markmiðin með henni eigi að vera. En Trump hefur sagt að hann vilji valdaskipti í Íran og að Íranir hætti að auðga úran, sem hægt er að nota til kjarnorkuvopnagerðar.

Eins og segir í hernaðarfréttamiðlinum TWZ þá eru Bandaríkjamenn að velta fyrir sér að nota flugstöðvarnar í Keflavík og Lajes í Asóreyjum sem skotpallinn fyrir árásir  langdrægra sprengjuflugvéla. Það er B-2 Spirit og B-52 Stratofortress. Þó að Ísland og Asóreyjar séu langt frá Íran þá er drægni vélanna nógu löng fyrir slíkar sprengjuherferðir.

Annar flugvöllur sem kæmi til greina er Morón flugvöllur í suðurhluta Spánar. Bretar hafa hins vegar neitað að leyfa árásir á Íran frá herflugvöllum á sínu landsvæði.

