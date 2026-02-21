Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Hetjudáð 14 ára pilts gerði það að verkum að ekki fór verr þegar eldur kom upp á heimili hans í Landsveit á Suðurlandi í gær. Móðir hans brýnir fyrir fólki að hafa virka reykskynjara og slökkvitæki á heimilinu. Það geti bjargað mannslífum og eignum.
Í gær kom upp eldur út frá rafmagnstöflu á bænum Selási í Landsveit. Birna Sólveig Kristjónsdóttir, íbúi þar greinir frá málinu á samfélagsmiðlum.
„Mig langar að minna alla á hversu nauðsynlegt það er að hafa virka reykskynjara og slökkvitæki á heimilinu,“ segir Birna. Það var 14 ára sonur hennar, Hákon Þór, sem kom til bjargar þegar eldurinn kom upp.
„Í gær lentum við í því að það kviknaði í rafmagnstöflunni hjá okkur. Til allrar lukku var starfsdagur í skólanum og Hákon var heima, sofandi. Það má með sanni segja að hann bjargaði heimilinu okkar,“ segir hún.
Reykskynjarinn fór í gang með miklum látum og vakti Hákon. Hann fór inn í þvottahúsið þar sem allt logaði og hafði fyllst af reyk. Hákon náði í slökkvitækið og spreyjaði yfir eldinn og hringdi í Neyðarlínuna.
„Viðbrögð hans voru alveg ótrúleg af þessum dreng okkar . Ég er ólýsanlega stolt af honum,“ segir Birna. Hann sé ástæða þess að fjölskyldan eigi enn þá heimili.
Eins og gefur að skilja eru töluverðar skemmdir á húsnæðinu. Það er skemmdir á rafmagni, vatnslögnum og húsið allt atað í sóti eftir reykinn og reykræstingu slökkviliðsins.
Birna ítrekar að atburðarásin hafi verið mjög hröð. Mínútur og jafn vel sekúndur skipta máli.
„Þetta gerðist allt á örfáum mínútum – ég fór út aðeins tuttugu mínútum áður,“ segir hún.
Þá segist hún vera afar þakklát fyrir aðstoðina frá öðru fólki. Meðal annars iðnaðarmenn sem komu til að laga skemmdir.
„Við erum líka svo þakklát fyrir allt fólkið í kringum okkur sem kom strax til hjálpar Rafvirkinn, píparinn og smiðurinn Þeir unnu í streit örugglega í 12–13 klukkustundir til að koma rafmagninu og vatni á,“ segir Birna að lokum. Það mun taka lengri tíma að koma öllu í samt horf aftur.
„Hafið reykskynjara. Hafið slökkvitæki. Athugið þau reglulega. Þetta bjargar lífum— og heimili,“ segir hún.