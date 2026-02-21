fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 21. febrúar 2026 16:00

Hákon vaknaði við reykskynjarann og sprautaði á rafmagnstöfluna sem var logandi. Myndir/aðsendar

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hetjudáð 14 ára pilts gerði það að verkum að ekki fór verr þegar eldur kom upp á heimili hans í Landsveit á Suðurlandi í gær. Móðir hans brýnir fyrir fólki að hafa virka reykskynjara og slökkvitæki á heimilinu. Það geti bjargað mannslífum og eignum.

Í gær kom upp eldur út frá rafmagnstöflu á bænum Selási í Landsveit. Birna Sólveig Kristjónsdóttir, íbúi þar greinir frá málinu á samfélagsmiðlum.

„Mig langar að minna alla á hversu nauðsynlegt það er að hafa virka reykskynjara og slökkvitæki á heimilinu,“ segir Birna. Það var 14 ára sonur hennar, Hákon Þór, sem kom til bjargar þegar eldurinn kom upp.

„Í gær lentum við í því að það kviknaði í rafmagnstöflunni hjá okkur. Til allrar lukku var starfsdagur í skólanum og Hákon var heima, sofandi. Það má með sanni segja að hann bjargaði heimilinu okkar,“ segir hún.

Hringdi í Neyðarlínu og spreyjaði á eldinn

Reykskynjarinn fór í gang með miklum látum og vakti Hákon. Hann fór inn í þvottahúsið þar sem allt logaði og hafði fyllst af reyk. Hákon náði í slökkvitækið og spreyjaði yfir eldinn og hringdi í Neyðarlínuna.

„Viðbrögð hans voru alveg ótrúleg af þessum dreng okkar . Ég er ólýsanlega stolt af honum,“ segir Birna. Hann sé ástæða þess að fjölskyldan eigi enn þá heimili.

Eins og gefur að skilja eru töluverðar skemmdir á húsnæðinu. Það er skemmdir á rafmagni, vatnslögnum og húsið allt atað í sóti eftir reykinn og reykræstingu slökkviliðsins.

Birna ítrekar að atburðarásin hafi verið mjög hröð. Mínútur og jafn vel sekúndur skipta máli.

„Þetta gerðist allt á örfáum mínútum – ég fór út aðeins tuttugu mínútum áður,“ segir hún.

Þakklæti

Þá segist hún vera afar þakklát fyrir aðstoðina frá öðru fólki. Meðal annars iðnaðarmenn sem komu til að laga skemmdir.

„Við erum líka svo þakklát fyrir allt fólkið í kringum okkur sem kom strax til hjálpar Rafvirkinn, píparinn og smiðurinn Þeir unnu í streit örugglega í 12–13 klukkustundir til að koma rafmagninu og vatni á,“ segir Birna að lokum. Það mun taka lengri tíma að koma öllu í samt horf aftur.

„Hafið reykskynjara. Hafið slökkvitæki. Athugið þau reglulega. Þetta bjargar lífum— og heimili,“ segir hún.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“

Mest lesið

Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Af hverju eru Norðmenn svona góðir í vetraríþróttum?
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Neymar uppljóstrar því að hann sé að pæla í að hætta á þessu ári
Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Í gær
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Í gær

Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“

Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Í gær
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Í gær
Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri

Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Í gær

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Fréttir
Í gær
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“
Fréttir
Í gær

Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Í gær
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Í gær
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Í gær

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Í gær

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Í gær
Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Í gær
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Í gær

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Í gær
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Í gær
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Í gær
Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Í gær

Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma

Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Í gær

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Í gær
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið

Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi

Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“