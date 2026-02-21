fbpx
Fréttir

Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 21. febrúar 2026 10:30

Íshellaferðir eru auglýstar með mikilfenglegum myndum. Mynd/Vísindavefurinn

Að vera ferðamaður á Íslandi er svolítið lotterí. Dæmi eru um að engir hvalir sjáist í hvalaskoðunarferðum eða engin norðurljós í norðurljósaferðum. Nýlega kvartaði erlendur ferðamaður á Íslandi hins vegar yfir því að hafa ekki fengið að sjá neinn íshelli í íshellaferð.

Í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit birtir ferðamaður færslu þar sem hann lýsir ferð sinni. En á myndunum á vefsíðu ferðaþjónustufyrirtækisins mátti sjá tilkomumikla bláa íshella.

„Í ferðinni okkar var enga íshella að sjá. Aðeins ísveggi og þrönga gönguleið, ekkert loft og ekkert blátt hólf,“ segir ferðamaðurinn vonsvikni.

Myndum ekki breytt

Vildi hann vita ástæðuna fyrir þessu. „Það var einn leiðsögumaður. Hún viðurkenndi að lokum að það væru engar hellamyndanir til á þessum tíma. Leiðsögumaðurinn var kurteis en það var ekki sýrt fyrir okkur áður en ferðin hófst að hellarnir væru ekki til staðar en samt voru myndirnar notaðar á vefsíðunni,“ segir hann.

Þrátt fyrir að náttúran sé síbreytileg fannst honum eins og ferðaþjónustufyrirtækið hefði svikið hann og samferðamenn sína.

„Ég átta mig á því að aðstæður í jöklinum breytast, en fólk var að borga fyrir það að fá að ganga inn í alvöru íshelli. Ef að hellarnir voru til staðar áður þá voru þeir að minnsta kosti ekki þarna núna,“ segir hann. Varar hann aðra við og bendir þeim á að biðja fyrir fram um nýlegar myndir af íshellinum áður en ferð er pöntuð.

Náð og miskunn móður náttúru

Hefur færslan fengið töluverð viðbrögð. Sumir segja að þetta sé skiljanlegt.

„Við erum að upplifa einn af mildustu vetrum í langan tíma. Það er mjög lítil snjókoma og hærra hitastig en við höfum séð í langan tíma,“ segir einn. Bendir á að hitastigið í janúar hafi yfirleitt verði yfir frostmarki. „Eins og með allt í náttúrunni hérna þá erum við upp á náð og miskunn móður náttúru og náttúruaaflannna komin. Stunum sjást engin norðurljós í norðurljósaferðum. Stundum sést ekkert nema sjórinn í hvalaskoðunarferðum. Það sama á við hérna. Stundum hefur ekki verið neinn ís.“

Hlýnun jarðar er raunveruleg

Hellarnir reyndust ekki vera hellar. Mynd/Reddit

Annar ferðamaður, sem fór nýlega í íshellaferð, tekur undir þetta.

„Við fórum í íshellaferð í Jökulsárlóni í gær og ég verð að vera hreinskilinn með það að það var algjörlega viðbúið að það séu ekki „hellar“ þar lengur,“ segir hann. „Hlýnun jarðar er raunveruleg og jöklarnir eru að bráðna mjög hratt. Þetta breytist á hverjum einasta degi. En það er eins mikilfenglegt að sjá þessa skornu veggi sem eru síbreytilegir. Fyrirtækin breyta hellunum ekki neitt og þau verða líka að hugsa um öryggið.“

 

