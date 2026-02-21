Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós

Síðastliðna Ólafsvöku kynntist færeysk kona dönskum manni og þau byrjuðu að stinga saman nefjum. En eitthvað fannst henni skrýtið varðandi hann og þegar hún komst að því að hann væri ekki allur þar sem hann var séður sleit hún sambandinu. Það átti hins vegar eftir að draga dilk á eftir sér.
Sagt er frá málinu í danska blaðinu Frederica Dagblad.
Konan kynnst manninum í júlílok í fyrra, á Ólafsvökunni, þjóðhátíð Færeyja. Eftirnafn hans hljómaði spænskt að uppruna, sem henni fannst skrýtið í ljósi þess að hann leit ekki út fyrir að vera með spænskt blóð í æðum.
Fljótlega komu einnig upp erfiðleikar í sambandinu. Þau rifust harkalega og kærastinn nýi lét sig stundum hverfa.
Einn dagur átti eftir að breyta öllu saman. Það er þegar parið var að skrá sig inn á hótel. Þá heyrði hún að hann kynnti sig í afgreiðslunni með allt öðru nafni – Tim Rothmann.
Eðlilega fannst konunni þetta grunsamlegt og fór hún við fyrsta tækifæri á netið til að fletta þessu nafni upp. Þá fékk hún áfall. Sá hún að kærasti sinn, sem var þá 48 ára gamall, hefði verið dæmdur í sex ára fangelsi árið 2016 fyrir tilraun til manndráps á þáverandi kærustu sinni í bænum Frederica á austurströnd Jótlands í Danmörku.
Las hún um að Tim hefði notað hamar og kodda til þess að reyna að murka lífið úr kærustu sinni, sem hann hafði kynnst í nýjársteiti í gegnum kunningja. Konan hafði komist undan honum út um glugga á heimili hans í bænum.
Tim áfrýjaði málinu en hæstiréttur staðfesti héraðsdóminn. Var Tim látinn laus úr fangelsi árið 2021 og eftir það flutti hann til Færeyja.
Konan var logandi hrædd þegar hún las þetta. Ljóst var að kærastinn hafði verið að dylja þessari drungalegu fortíð fyrir sér og hver veit nema hann gæti tekið upp fyrri iðju á ný. En hún þorði ekki að láta til skarar skríða strax. Hún lét sem hún vissi ekki neitt þangað til tækifærið gafst. Þegar hann fór í stutta ferð heim til Danmerkur í október. Þá sleit hún sambandinu.
En Tim Rothmann sætti sig ekki svo glatt við það. Þess í stað fór hann að áreita konuna, fjölskyldu hennar, vini, jafn vel hóta börnum lífláti.
„Þegar ég finn þig, mun ég klippa af þér hárið og skera andlit þitt í ræmur“, „Ég er að koma til að mölva á þér hauskúpuna“, „Ég þarf að misþyrma þér og fjölskyldu þinni áður en þetta er búið“.
Þetta eru á meðal þeirra lífláts og ofbeldishótana sem hófust þann 14. október síðastliðinn. Passaði konan upp á það að taka allt saman upp og halda upp á öll skilaboð. Því henni grunaði hvert þetta myndi leiða. Það er alla leið í réttarsal.
Vikum saman héldu hótanirnar áfram. Hann sendi konunni skilaboð um að hann væri búinn að finna heimilisfang frænku hennar í Danmörku. Sagðist hann vera í glæpasamtökum í Danmörku, Loyal to Familia, og að nokkrir úr þeim samtökum myndu „kíkja í heimsókn“ til frænkunnar.
Sendi hann konunni líka mynd af karlmanni sem var verið að pynda með því að troða viðarstykki upp í endaþarminn á honum. Sagði hann að þetta væri gert við þá sem yfirgæfu samtökin.
Hótaði hann að ræna syni konunnar, berja hann og pynda. Einnig fyrrverandi tengdadóttur hennar, hún yrði myrt. Sagðist hann ætla að stinga fjögurra ára gamalt barnabarn hennar.
Hann sendi einnig skilaboð á ættingja hennar og vini. Meðal annars morðhótanir og reyndi að fjárkúga þá. Til einnar krabbameinsveikrar vinkonu konunnar sendi hann: „Við komum 10 menn, seinna í dag. Það verður ekki krabbameinið sem drepur þig. Tim Rothmann.“ Sú kona er nú látin úr sjúkdómi sínum.
Að lokum kærði konan kærasta sinn fyrrverandi og var hann handtekinn þann 12. nóvember og ákærður fyrir líflátshótanir, andlegt ofbeldi, ofbeldi og tilraun til fjárkúgunar.
Rothmann lýsti yfir sakleysi sínu í réttarhöldunum. En brotahrina hans hélt áfram á meðan þeim stóð og þó hann væri á bak við lás og slá. En á meðan réttarhöldunum stóð komst upp að hann hefði reynt að hóta einu vitninu í málinu.
Var hann að lokum dæmdur til 18 mánaða fangelsisvistar og var hótun í garð vitnis bætt við refsinguna.