Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“

Bæjarráð Kópavogs hafnaði í síðustu viku umsókn Bjargs íbúðafélags um 220 milljón króna stofnframlag til byggingar á 24 íbúðum í Vatnsendahvarfi. Varð þetta tilefni nokkurra deilna í ráðinu þar sem fulltrúar meiri- og minnihlutans tókust á í bókunum.
Sjá einnig: Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“
Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ og formaður stjórnar Bjargs, segir afgreiðsluna kaldar kveðjur til þeirra hundruða lágtekjufjölskyldna í Kópavogi sem eru á biðlista eftir íbúð hjá Bjargi. Finnbjörn segir í aðsendri grein sem birtist á Vísi í dag að þrátt fyrir að vera næststærsta sveitarfélag landsins hafi Kópavogur ekki leyft Bjargi að byggja þar eina einustu íbúð:
„Frá því lög um almennar íbúðabyggingar voru sett árið 2016 hefur Bjarg íbúðafélag byggt um 1.100 íbúðir þar af um 660 í Reykjavík. Þannig hafa um þrjú þúsund manns fengið öruggt húsnæði til framtíðar. Kópavogur sem er næst stærsta sveitarfélag landsins hefur hins vegar skilað auðu og ekki veitt Bjargi brautargengi til byggingar á einni einustu íbúð.“
Bjarg hafi ítrekað frá árinu 2018 óskað eftir samstarfi við Kópavogsbæ um uppbyggingu á óhagnaðardrifnum leiguíbúðum en ekki borið erindi sem erfiði en á sama tíma hafi sextán sveitarfélög um allt land stutt við uppbyggingu með veitingu stofnframlags.
„Stofnframlag er lán sem er að fullu endurgreitt og verðtryggt miðað við þróun íbúðaverðs.“
Kópavogur hafi neitað að úthluta lóðum til Bjargs og borið fyrir sig að byggingarrétt þurfi að selja á markaði til að tryggja jafnræði milli byggingaraðila. Bjarg hafi komið til móts við þetta og keypt lóð á markaðsverði og óskað svo eftir stofnframlagi. Þeirri beiðni hefur nú verið hafnað.
„Ekki má skilja niðurstöðuna öðruvísi en að bærinn hafni stuðningi við uppbyggingu á óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði sem tryggir viðráðanlega leigu og húsnæðisöryggi lágtekjufólks á vinnumarkaði, jafnvel þó greitt sé fullt markaðsverð fyrir lóðir.“
Ríki og sveitarfélög settu sér metnaðarfull markmið árið 2022 um uppbyggingu 35 þúsund íbúða með sérstaka áherslu á að bregðast við erfiðum aðstæðum á húsnæðismarkaði með uppbyggingu hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði. Þessi áform hafi ekki gengið eftir og ástæðan fyrir því fyrst og fremst sú að sveitarfélög hafa ekki tryggt nægjanlegt framboð lóða eða veitt stofnframlög til að styðja við uppbygginguna. Þetta aðgerðarleysi hafi ýtt undir spennu á leigumarkaði og stuðlað að hærri verðbólgu og vaxtastigi.
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar tekur undir með Finnbirni og segir þetta ömurlega afgreiðslu hjá Kópavogsbæ sem sýni greinilega að allt tal auðvaldsins um stöðugleika sé innantómt. Það eina sem skipti í raun máli sé að fjármagnseigendur haldi áfram að græða á kostnað vinnandi fólks.
Hún skrifar á Facebook:
„Ömurlegt hjá Kópavogi. Bjarg kom til móts við markaðs-óra meirihlutans sem virðist heilaþveginn af Viðskiptaráði en það breytti engu. Þrátt fyrir óumdeilanlegan árangur Bjargs í að tryggja tekjulágu vinnandi fólki gott húsnæði á viðráðanlegu verði og þrátt fyrir að Bjarg sé afskaplega vel rekið og farið sé þar vel með hverja einustu krónu vill sveitarfélagið ekki taka þátt í verkefninu. Eins og forseti ASÍ segir í greininni sem hér fylgir er stöðugleiki á húsnæðismarkaði hagsmunamál samfélagsins alls – en í þessu máli eins og svo mörgum öðrum sést að allt tal auðvaldsins og útsendara þess um mikilvægi efnahagslegs stöðugleika er algjörlega innantómt – það eina sem þau vilja er að fjármagnseigendur geti haldið áfram að græða á kostnað vinnuaflsins. Gjörsamlega glatað lið.“