Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“

Róbert Björnsson býður þingmönnum og verkalýðsforingjum kostaboð, heimboð á sinn kostnað til Lúxemborgar. Róbert, sem nefnir sig sem pólitískan og efnahagslegan flóttamann, kallar ferðina námsferð og samkvæmt grein hans er ætlunin að sýna boðsgestum hvernig samfélagið er rekið í Lúxemborg.
„Í boði er flugfar (economy light), svefnpokapláss í gömlum kastala og flaska af Mósel Crémant árgerð 2022.“
Róbert gerir þær kröfur að æskilegt sé að þátttakendur hafi lokið grunnskólaprófi og geti lesið sér til gagns á að minnsta kosti einu tungumáli.
Dagskráin er svo þétt og inniheldur samtöl við innfædda stjórnmálamenn úr öllum flokkum í Stórhertogadæminu, hagfræðinga, aðila frá samtökum atvinnulífsins, verkalýðsleiðtoga sem og venjulegt launafólk og lífeyrisþega. Fyrir þá sem ekki skilja útlensku verður boðið upp á túlkaþjónustu gegn vægu gjaldi.
„Farið verður yfir verðbólgu- og launaþróun í smáríki í ESB hvar öll laun, hvort sem er hjá hinu opinbera eða í einkageiranum sem og allar almannatryggingar, ellilífeyrir, atvinnuleysis og örorku lífeyrir fylgja verðtryggðri launavísitölu.
Útskýrt verður hvaða aðferðum er beitt til þess að skapa stöðugleika og fyrirsjáanleika í ríkisfjármálum og á atvinnumarkaði og af hverju engum Lúxara hefur dottið í hug að boða til verkfalls í 50 ár.
Að lokum verður gestum boðið í útsýnisferð með nýju borgarlínunni sem er að sjálfsögðu gjaldfrjáls líkt og allar almenningssamgöngur í Stórhertogadæminu. Helstu innviðir verða skoðaðir og komið við á bráðamóttökunni og kíkt við í kennslustofu þar sem börnin eru læs á minnst fjögur tungumál og oftast fimm. Rætt verður við nýútskrifaðan grunnskólakennara með yfir 100 þúsund evrur í árslaun.“
Róbert bendir á orð Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra um að engar patent-lausnir eru til, en segir hann velkominn í ferðina líka.
Skráning er opin á netfangið robert.bjornsson@gmail.com.
Á Facebook-síðu sinni segir Róbert:
„Ég á nú síður von á að nokkur kjaftur þyggi þetta kostaboð sem þó er sett fram af umhyggju og velvild í garð þeirra sem málið varðar. En ég get ekki boðið betur og reyndi allavega að aðstoða.“