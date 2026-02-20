fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. febrúar 2026 18:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Róbert Björnsson býður þingmönnum og verkalýðsforingjum kostaboð, heimboð á sinn kostnað til Lúxemborgar. Róbert, sem nefnir sig sem pólitískan og efnahagslegan flóttamann, kallar ferðina námsferð og samkvæmt grein hans er ætlunin að sýna boðsgestum hvernig samfélagið er rekið í Lúxemborg.

„Í boði er flugfar (economy light), svefnpokapláss í gömlum kastala og flaska af Mósel Crémant árgerð 2022.“

Róbert gerir þær kröfur að æskilegt sé að þátttakendur hafi lokið grunnskólaprófi og geti lesið sér til gagns á að minnsta kosti einu tungumáli.

Dagskráin er svo þétt og inniheldur samtöl við innfædda stjórnmálamenn úr öllum flokkum í Stórhertogadæminu, hagfræðinga, aðila frá samtökum atvinnulífsins, verkalýðsleiðtoga sem og venjulegt launafólk og lífeyrisþega. Fyrir þá sem ekki skilja útlensku verður boðið upp á túlkaþjónustu gegn vægu gjaldi.

„Farið verður yfir verðbólgu- og launaþróun í smáríki í ESB hvar öll laun, hvort sem er hjá hinu opinbera eða í einkageiranum sem og allar almannatryggingar, ellilífeyrir, atvinnuleysis og örorku lífeyrir fylgja verðtryggðri launavísitölu.

Útskýrt verður hvaða aðferðum er beitt til þess að skapa stöðugleika og fyrirsjáanleika í ríkisfjármálum og á atvinnumarkaði og af hverju engum Lúxara hefur dottið í hug að boða til verkfalls í 50 ár.

Að lokum verður gestum boðið í útsýnisferð með nýju borgarlínunni sem er að sjálfsögðu gjaldfrjáls líkt og allar almenningssamgöngur í Stórhertogadæminu. Helstu innviðir verða skoðaðir og komið við á bráðamóttökunni og kíkt við í kennslustofu þar sem börnin eru læs á minnst fjögur tungumál og oftast fimm. Rætt verður við nýútskrifaðan grunnskólakennara með yfir 100 þúsund evrur í árslaun.“

Róbert bendir á orð Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra um að engar patent-lausnir eru til, en segir hann velkominn í ferðina líka.

Skráning er opin á netfangið robert.bjornsson@gmail.com.

Á Facebook-síðu sinni segir Róbert:

„Ég á nú síður von á að nokkur kjaftur þyggi þetta kostaboð sem þó er sett fram af umhyggju og velvild í garð þeirra sem málið varðar. En ég get ekki boðið betur og reyndi allavega að aðstoða.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“

Mest lesið

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Samfélagið í áfalli: Myrti barnsmóður sína og gaf hundum líkamsleifarnar – Er að snúa aftur í sviðsljósið

Nýlegt

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Carrick segist ekki vita hvort hann fái boð um að halda áfram
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei

Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni

Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð

Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Í gær

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Í gær
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Í gær
Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Í gær

Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma

Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Í gær

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Í gær
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Í gær
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Í gær

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Fréttir
Í gær
Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Fréttir
Í gær
Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Í gær
Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Í gær

Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“

Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Í gær

„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“

„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Í gær
Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Í gær

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Í gær
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Í gær
Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Í gær

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Í gær

Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum

Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Í gær
Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Í gær
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“