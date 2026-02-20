fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. febrúar 2026 09:42

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nova klúbburinn hf. hefur undirritað samning um kaup á öllu hlutafé í Ofar hf. Kaupin eru liður í markvissri vaxtarstefnu Nova klúbbsins og styrkja verulega stöðu félagsins á fyrirtækjamarkaði, eins og segir í tilkynningu.

„Ofar er félag sem hefur byggt upp öfluga stöðu á markaði með fagmennsku og metnaði. Félagið, líkt og Nova, vinnur markvisst með tækninýjungar og hefur það að leiðarljósi að viðskiptavinir séu ávallt með bestu lausnir fyrir sína starfsemi. Ég kynntist Ofar vel þegar ég starfaði hjá Origo og hef fylgst með þróun félagsins síðan. Þar starfar sterkt og reynslumikið teymi með skýra sýn. Það verður einstaklega spennandi að efla frekari vöxt Ofar, þar sem tækifærin eru fjölmörg, og um leið nýta þau tækifæri sem skapast fyrir Nova klúbbinn á þeirri vaxtarvegferð sem við erum á,“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova klúbbsins.

Ofar er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði tæknibúnaðar og lausna og þjónustar um 10.000 fyrirtæki, þar á meðal langflest stærri fyrirtæki landsins. Hjá félaginu starfa um 100 sérfræðingar og býr það yfir öflugum innviðum á sviði vöru- og innkaupastýringar, vöruhúss, dreifingar og verkstæðisþjónustu. Ofar hefur áratuga reynslu af því að styðja við fyrirtæki og stofnanir með tölvu- og tæknibúnaði frá yfir 150 heimsþekktum vörumerkjum á borð við Lenovo, Canon, Bose og Sony. Fyrirtækið býður einnig upp á framúrskarandi úrval hljóð- og myndlausna, prentlausna, heilbrigðislausna ásamt lausnum fyrir vöruhús, verslanir, veitingastaði, innviði, gagnaver og fleira.

„Ofar er sterkt og sjálfstætt félag  þar sem mikil uppbygging og þróun hefur átt sér stað á undanförnum árum. Með komu Nova klúbbsins sem eiganda skapast öflugur grunnur fyrir næsta vaxtarkafla félagsins. Við sjáum skýr tækifæri til áframhaldandi sóknar Ofar á sviði sölu og þjónustu á tölvu- og tæknibúnaði og á sama tíma beinir Skyggnir nú öllum kröftum sínum að kjarnafélögum á sviði upplýsingatækni, hugbúnaðarþróunar, rekstri tölvukerfa og netöryggis,“ segir Ari Daníelsson, forstjóri Skyggnis eignarhaldsfélags fyrir hönd seljenda.

Heildartekjur Ofar á árinu 2025 voru um 7,8 ma.kr., EBITDA félagins tæplega 620 m.kr. og rekstrarhagnaður um 360 m.kr. Heildarvirði (e. Enterprise value) kaupanna nemur 4.400 m.kr., en auk þess nema leiguskuldbindingar um 510 m.kr. í árslok 2025. Endanlegt kaupverð ræðst af nettó stöðu veltufjármuna og hreinum vaxtaberandi skuldum á uppgjörsdegi. Kaupin verða fjármögnuð með handbæru fé og lánsfé.

Breidd og slagkraftur Nova klúbbsins gagnvart fyrirtækjamarkaði og samstarfsaðilum eykst verulega með kaupunum. Kaupin eru mikilvægt skref í að styrkja Nova klúbbinn sem eignarhaldsfélag með aðgreindar tekjustoðir á sviði þjónustu, tækni og innviða. Nova hf. og Ofar verða rekin í sitthvoru lagi, hvort undir sínu vörumerki, en tækifærin liggja meðal annars í auknu vöruframboði og kross-sölu þar sem markhópar félaganna eru ólíkir.

Áætlaður vöxtur Ofar á núverandi ári sem og áætluð jákvæð samlegðaráhrif á EBITDA samstæðu Nova klúbbsins eru samtals um 250 m.kr. á ársgrundvelli, þegar þau eru að fullu komin fram. Þannig verða áætluð heildaráhrif á EBITDA samstæðunnar um 870 m.kr., en gert er ráð fyrir að árlegar fjárfestingar samstæðunnar aukist um 60 m.kr. á ári. Viðskiptin munu þannig styrkja sjóðstreymi samstæðunnar verulega.

Ráðgjafar kaupanda í viðskiptunum voru LOGOS og Deloitte og ráðgjafar seljanda voru Arctica Finance og BBA//Fjeldco.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 17 mínútum
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Mest lesið

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“

Nýlegt

„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Til í að hafna enskum stórliðum fyrir draumaáfangastaðinn
Eric Dane er látinn
Ómyrkur í máli um meint kynþáttaníð í vikunni
Dánarorsök Pulp Fiction leikarans opinberuð
Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi

KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot

Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað

Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Í gær
Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Í gær
Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Í gær
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fréttir
Í gær

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Fréttir
Í gær

Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera

Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera
Fréttir
Í gær
Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Fréttir
Í gær

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Fréttir
Í gær
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Fréttir
Í gær

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi

Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Fréttir
Í gær
Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fréttir
Í gær
Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning