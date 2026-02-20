Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða

Nova klúbburinn hf. hefur undirritað samning um kaup á öllu hlutafé í Ofar hf. Kaupin eru liður í markvissri vaxtarstefnu Nova klúbbsins og styrkja verulega stöðu félagsins á fyrirtækjamarkaði, eins og segir í tilkynningu.
„Ofar er félag sem hefur byggt upp öfluga stöðu á markaði með fagmennsku og metnaði. Félagið, líkt og Nova, vinnur markvisst með tækninýjungar og hefur það að leiðarljósi að viðskiptavinir séu ávallt með bestu lausnir fyrir sína starfsemi. Ég kynntist Ofar vel þegar ég starfaði hjá Origo og hef fylgst með þróun félagsins síðan. Þar starfar sterkt og reynslumikið teymi með skýra sýn. Það verður einstaklega spennandi að efla frekari vöxt Ofar, þar sem tækifærin eru fjölmörg, og um leið nýta þau tækifæri sem skapast fyrir Nova klúbbinn á þeirri vaxtarvegferð sem við erum á,“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova klúbbsins.
Ofar er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði tæknibúnaðar og lausna og þjónustar um 10.000 fyrirtæki, þar á meðal langflest stærri fyrirtæki landsins. Hjá félaginu starfa um 100 sérfræðingar og býr það yfir öflugum innviðum á sviði vöru- og innkaupastýringar, vöruhúss, dreifingar og verkstæðisþjónustu. Ofar hefur áratuga reynslu af því að styðja við fyrirtæki og stofnanir með tölvu- og tæknibúnaði frá yfir 150 heimsþekktum vörumerkjum á borð við Lenovo, Canon, Bose og Sony. Fyrirtækið býður einnig upp á framúrskarandi úrval hljóð- og myndlausna, prentlausna, heilbrigðislausna ásamt lausnum fyrir vöruhús, verslanir, veitingastaði, innviði, gagnaver og fleira.
„Ofar er sterkt og sjálfstætt félag þar sem mikil uppbygging og þróun hefur átt sér stað á undanförnum árum. Með komu Nova klúbbsins sem eiganda skapast öflugur grunnur fyrir næsta vaxtarkafla félagsins. Við sjáum skýr tækifæri til áframhaldandi sóknar Ofar á sviði sölu og þjónustu á tölvu- og tæknibúnaði og á sama tíma beinir Skyggnir nú öllum kröftum sínum að kjarnafélögum á sviði upplýsingatækni, hugbúnaðarþróunar, rekstri tölvukerfa og netöryggis,“ segir Ari Daníelsson, forstjóri Skyggnis eignarhaldsfélags fyrir hönd seljenda.
Heildartekjur Ofar á árinu 2025 voru um 7,8 ma.kr., EBITDA félagins tæplega 620 m.kr. og rekstrarhagnaður um 360 m.kr. Heildarvirði (e. Enterprise value) kaupanna nemur 4.400 m.kr., en auk þess nema leiguskuldbindingar um 510 m.kr. í árslok 2025. Endanlegt kaupverð ræðst af nettó stöðu veltufjármuna og hreinum vaxtaberandi skuldum á uppgjörsdegi. Kaupin verða fjármögnuð með handbæru fé og lánsfé.
Breidd og slagkraftur Nova klúbbsins gagnvart fyrirtækjamarkaði og samstarfsaðilum eykst verulega með kaupunum. Kaupin eru mikilvægt skref í að styrkja Nova klúbbinn sem eignarhaldsfélag með aðgreindar tekjustoðir á sviði þjónustu, tækni og innviða. Nova hf. og Ofar verða rekin í sitthvoru lagi, hvort undir sínu vörumerki, en tækifærin liggja meðal annars í auknu vöruframboði og kross-sölu þar sem markhópar félaganna eru ólíkir.
Áætlaður vöxtur Ofar á núverandi ári sem og áætluð jákvæð samlegðaráhrif á EBITDA samstæðu Nova klúbbsins eru samtals um 250 m.kr. á ársgrundvelli, þegar þau eru að fullu komin fram. Þannig verða áætluð heildaráhrif á EBITDA samstæðunnar um 870 m.kr., en gert er ráð fyrir að árlegar fjárfestingar samstæðunnar aukist um 60 m.kr. á ári. Viðskiptin munu þannig styrkja sjóðstreymi samstæðunnar verulega.
Ráðgjafar kaupanda í viðskiptunum voru LOGOS og Deloitte og ráðgjafar seljanda voru Arctica Finance og BBA//Fjeldco.