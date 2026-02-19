Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi

Gedirninas Saulys hefur verið sakfelldur fyrir stórfellda líkamsárás sem leiddi til þess að maður lét lífið í sumarhúsi í Kiðjabergi árið 2024. Þetta var niðurstaða Landsréttar sem dæmdi Gedirninas, sem kemur frá Litháen, í tíu ára fangelsi. Vísir greindi fyrst frá.
Verjandi Gedirninas segir í samtali við Vísi að þessi niðurstaða komi verulega á óvart og að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Gedirninas var í ákæru gert að sök að hafa beitt samlanda sinn, Victoras Buchovski, margþættu ofbeldi sem beindist að höfði, hálsi og líkama. Fyrir vikið hlaut Victoras margþætta áverka en talið er að hann hafi látist vegna heilaáverka. Gedirninas neitar sök en viðurkennir að hafa löðrungað Victoras í tvígang svo hann féll af stól. Fyrir vikið var hann sakfelldur fyrir minni háttar líkamsárás og dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Málið kom upp í sumarhúsi í Kiðjabergi en þar fannst Victoras látinn, 36 ára að aldri, ásamt fleiri samlöndum sínum. Hópurinn hafði verið að störfum við framkvæmdir í sumarhúsinu við hliðina. Af vettvangi mátti ráða að mikið hefði gengið á í aðdraganda andlátsins og á líkinu mátti finna mikla áverka.