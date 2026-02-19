fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Meðfylgjandi samsett mynd sýnir aðkomuna að heimili Stefaníu Helgadóttur í Neskaupstað eftir að unglingar köstuðu einhvers konar litasprengjum í húsið. Henni virtist þetta í fyrstu vera málning en sem betur fer er þetta efni sem hægt er að þrífa af.

„Ég hélt fyrst að þetta væri málning, svo skoðaði ég betur og hélt að þetta væri vax en þetta er bara einhver litadrulla,“ segir Stefanía en því miður var þessi árás ekki einangrað tilvik heldur hluti af áreitni tveggja hópa barna og unglinga í bænum í um þrjú ár.

Um er að ræða börn á aldrinum 10 til 16 ára en í hlut hafa átt, eins og áður sagði, tveir hópar, þar sem annar hópurinn hefur nú tekið við af hinum. „Þeir grýttu líka í gærkvöld gamla pósthúsið hérna, sem verið er að gera upp,“ segir hún en þó að árásin á pósthúsið sé ekki persónuleg þá er árásin á hús Stefaníu það.

Hún segir þetta hafa byrjað fyrir þremur árum með ósætti við pilt sem þá var 13 ára. „Ég var að vinna í sundlauginni og íþróttahúsinu og hann kom oft mjög illa fram þar. Hann á bara erfitt þessi drengur og við tókumst stundum á um reglurnar í íþróttahúsinu og umgengni í klefanum og svona ýmislegt. Og þannig að, honum um fannst rétt að taka þetta út á heimilinu mínu.“

Stefanía segir að eggjum hafi verið kastað í húsið en einnig hafi verið gerð dyraöt, smásteinum verið kastað í gluggana og lýst inn um þá með leysigeyslum.

Aðspurð um samskipti við foreldra barnanna sem eru að áreita hana þá segir hún að þau hafi því miður verið mjög slæm. Hún segist raunar ekki hafa haft samband við foreldra barna í þeim hópi sem nú stundar þetta vegna afar slæmrar reynslu af samskiptum við foreldra barna í fyrri hópnum sem herjaði á heimili hennar.

Mannorðið í svaðið

„Það gekk svo langt að eitt foreldraparið kærði mig fyrir að frelsissvipta drenginn þeirra. Hann kom hér inn á heimilið eftir eina atlöguna, þá voru þeir að gera dyraat. Og semsagt, þáverandi kærasti minn tók hann inn í húsið. Og ég tók á móti honum. Það var ekki með mínum vilja, ég vildi ekki að kærastinn minn brygðist svona við, alls ekki. En þarna sagt ég uppi með grátandi 12 ára barn og það sem ég gerði var að hringja í lögregluna og foreldra hans. Hann var hér inni í 12 mínútur og það er allt saman staðfest, símtalið við lögregluna og allt það. Og þau kærðu mig fyrir frelsissviptingu.“

Stefanía segir að foreldrarnir hafi síðan fallið frá kærunni þar sem ekki hafi verið grundvöllur fyrir henni – en skaðinn var skeður:

„Þetta gjörsamlega rústaði líf mínu vegna þess að ég missti vinnuna, ég missti heilsuna, ég missti allt traust í bænum og álit fólks og það fór ofboðslega með mig.“

Stuðningur meira í orði en verki

Stefanía birti færslu með myndum af skemmdarverkinu í gærkvöld í íbúahópi Nestkaupstaðarbúa á Facebook. Þar skrifar hún:

„Svona er umhorfs heima hjá mér eftir gærkvöldið.

Kæru ungmenni sem færðuð mér þessar sendingar: þið megið koma og þrífa þetta. Ég skal lána ykkur fötu og bursta. Ég skal meira að segja gefa ykkur pönnukökur þegar þið eruð búin og fá að heyra hvað ég gerði ykkur og hvernig ég get lagað það.

Kæru foreldrar þessara ungmenna: þið megið gjarnan fylgja börnunum ykkar til mín. Ég vil heyra hvað þið hafið að segja um þetta.

Sendingarnar bárust að Hólsgötu 4 milli kl.19 og 22 í gærkvöldi.“

Aðspurð um stuðning bæjarbúa við hana í þessum hremmingum segir hún að stuðningurinn sé meira í orði en á borði.

„Verkin þurfa meira að fylgja orðunum, þegar kemur að því að setja krökkunum mörk og láta þau taka afleiðingum gjörða sinna. Það vantar upp á það,“ segir hún.

„Þetta er bara ofbeldi“

Stefanía segir óþolandi að geta ekki verið í friði á eigin heimili fyrir skemmdarverkum og áreitni.

„Þetta er bara ofbeldi. Svo þarf ég að óttast að foreldrar kæri mig ef ég kvarta yfir því að börnin þeirra hagi sér eins og ég veit ekki hvað, hellisbúar?“

Þess má geta að Stefanía hefur kært atvikið í gærkvöld til lögreglu sem hefur það núna til rannsóknar.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 20 mínútum
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Fyrir 39 mínútum
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi

Mest lesið

Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnalegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Uppljóstrar því sem David Beckham sagði við hana í miðju kynlífi og hafði mikil áhrif
Þrír menn handteknir fyrir að frelsissvipta og nauðga 48 ára konu á Tenerife

Nýlegt

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Telja sig hlunnfarna og fara fram á mildari refsingu
Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Mættur aftur í Garðabæinn – „Ég nenni ekki að hafa þetta of væmið”
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“

Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnalegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“

Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnalegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu

„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings

Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“
Fréttir
Í gær

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS

Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Fréttir
Í gær
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Fréttir
Í gær
Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni

Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Fréttir
Í gær

Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn

Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fréttir
Í gær
Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning
Fréttir
Í gær

Misnotaði barnunga bróðurdóttur sína og sagði það hlutverk fjölskyldunnar að kenna börnum kynferðislega hluti

Misnotaði barnunga bróðurdóttur sína og sagði það hlutverk fjölskyldunnar að kenna börnum kynferðislega hluti
Fréttir
Í gær
Einn af stofnendum Samfylkingarinnar segir að ýta eigi Guðmundi Inga út fyrir „stórstjörnuframbjóðanda“
Fréttir
Í gær
Skapaði líflegar umræður með færslu um launavísitölufrumvarpið – „Þetta þykja mér ótrúleg rök frá þér Egill“
Fréttir
Í gær

Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“

Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“
Fréttir
Í gær

Afar skiptar skoðanir á Reykjavíkurleiðinni – Gott fyrsta skref, þjónustuskerðing, hneyksli

Afar skiptar skoðanir á Reykjavíkurleiðinni – Gott fyrsta skref, þjónustuskerðing, hneyksli
Fréttir
Í gær
Vilja varanlegt skautasvell í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Sirrý er fúl á móti eftir frétt RÚV í gær: „Ekki alveg það sem heimurinn þarf“