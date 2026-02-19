fbpx
Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 11:39

Heiðar Róbert Birnuson, rekstrarstjóri Ísland Duty Free, gerir athugasemdir við umfjöllun Morgunblaðsins þar sem verðlagning í fríhöfninni á Íslandi var borin saman við fríhöfnina á Alicante á Spáni. Samkvæmt þeim samanburði var Ísland með hærra verð í öllum tilfellum. Heiðar segir að í fréttinni séu borin saman epli og appelsínur. Hann færir rök fyrir máli sínu í aðsendri grein hjá Vísi.

„Það er auðvelt að setja upp þessi tvö dæmi, Ísland og Alicante, en í raun er það eins og að bera saman epli og appelsínur. Aðstæður í þessum löndum eru mjög ólíkar, bæði hvað varðar verðlag og kaupmátt, sem og rekstrarumhverfi.

Mikilvægt er einnig að bera saman epli við epli en ekki appelsínur. Í fyrirsögn Morgunblaðsins er því haldið fram að verð í verslun Ísland Duty Free sé 67% hærra en á Alicante. Það sem kom ekki fram hins vegar er að í raun var verið að bera saman tvær mismunandi vörur frá sama vörumerki.“

Heiðar segir að Félag atvinnurekenda (FA) sem framkvæmdi samanburðinn sem frétt Morgunblaðsins byggði á, hafi annars vegar borið saman mismunandi vörur frá sama vörumerki og hins vegar borið saman venjulegt verð í Ísland Duty Free við tímabundið tilboð hjá Alicante Duty Free.

„Hvergi minnist FA á að í Ísland Duty Free sé verð á sömu vöru allt að 57% lægra en í Vinbúðinni.“

Heiðar segir eins athyglisvert að FA hafi ákveðið að bera saman verð á Íslandi við verð á einum ódýrasta áfengismarkaði Evrópu.

„Kannski gæti næsta „handahófskennda“ könnun með fjórum vörum innihaldið dæmi eins og: Baileys Irish Cream 1L sem er 576 krónum ódýrari hjá Ísland Duty Free eða spænska vínið Protos Gran Reserva 0.75L sem kostar 292 krónur minna í Ísland Duty Free en á Spáni.

  • Baileys Irish Cream 1L 576 kr. ódýrara hjá Ísland Duty Free
  • Protos Gran Reserva 0,75L, – 292 kr. ódýrara hjá Ísland Duty Free
  • Don Julio 70 ára afmælisútgáfa – 991 kr. ódýrara hjá Ísland Duty Free“

Heiðar bendir á að laun á Íslandi eru almennt mun hærri en í Suður-Evrópu. Þetta leiði óhjákvæmilega til hærra verðlags. Meðallaun á Íslandi voru um 758 þúsund árið 2024 en á sama tíma námu meðallaun aðeins 354 þúsund á Alicante.

„Að lokum er mikilvægt að hafa í huga að tollfrjáls verslun starfar ekki í tómarúmi. Neytendur bera saman verð við aðrar tollfrjálsar verslanir, við netverslanir og á innlendum markaði. Ef verðlagið stenst ekki væntingar hefur það bein áhrif á sölu og orðspor. Þannig er raunverulegt aðhald í gegnum val neytenda.“

