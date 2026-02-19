fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“

Erla Dóra Magnúsdóttir
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 13:04

Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri og einn eigenda Deloitte á Íslandi, hefur verið sýknaður í sakamáli sem var höfðað gegn honum vegna meints kynferðisbrots. Ákæra var gefin út í janúar en samkvæmt henni var Þorsteinn sakaður um að hafa áreitt unga konu á Hótel Rangá árið 2023.

Þorsteinn hefur sent frá sér yfirlýsingu eftir sýknudóminn þar sem hann segist þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga. Það eigi ekki að viðgangast að fólk sé sakað um refsiverða háttsemi að ósekju.

Yfirlýsingin er eftirfarandi:

„Þann 15. janúar sl. birtust í fjölmiðlum fréttir af ákæru á hendur mér. Í yfirlýsingu frá mér þann sama dag upplýsti ég að einfaldlega ekkert af því sem lýst var í stuttri ákæru hefði gerst. Ég treysti því að á endanum myndu staðreyndir tala sínu máli og sannleikurinn koma í ljós.

Nú í morgun féll dómur í málinu og var ég alfarið sýknaður af ákærunni og þessum tilhæfulausum ásökunum. Að vera sakaður um refsiverða háttsemi að ósekju er nokkuð sem á ekki að viðgangast en ég er þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga.

Ég vil þakka fjölskyldu minni, vinum og öllum þeim sem hafa sýnt mér stuðning á þessum erfiða tíma.“

Þorsteinn sendi áður frá sér yfirlýsingu eftir að fjölmiðlar greindu frá ákærunni og steig hann þá samtímis til hliðar sem forstjóri Deloitte. Sagði hann í yfirlýsingunni að ákæran væri honum mikið áfall en sagðist treysta því að staðreyndirnar myndu tala sínu máli og sannleikurinn koma í ljós.

Sjá einnig: Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“

