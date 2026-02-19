Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnalegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“

Leikkonan Júlíana Sara Gunnarsdóttir greinir frá óhuganlegri reynslu sem dóttir hennar og vinkonur urðu fyrir í gærdagsins. Dóttir hennar og vinkonur höfðu verið að skemmta sér í Smáralind og voru að ganga heim að lokinni öskudagsgleðinni.
„Þær voru stoppaðar af miðaldra manni sem var á gráum sendiferðabíl. Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn með því að segja þeim að hann ætti nóg af súkkulaði og nammi handa þeim. Sem betur fer neituðu þær því og drifu sig heim til einnar og sluppu þær því með skrekkinn,“ skrifar Júlíana Sara.
Hún segir að um mikið sjokk hafi verið að ræða fyrir stúlkurnar og þær allar verið skelkaðar eftir atvikið, sem tilkynnt var til lögreglu sem fékk greinargóðar lýsingar af atvikinu.
„Þetta var ofboðslega óþægileg en góð áminning fyrir okkur foreldra að fræða börnin okkar ef ske kynni að þau lendi í svona aðstæðum.
Svona fræðslur ættu líka allir skólar að hafa. Ég þakka bara Guði fyrir hugrekkið þeirra og að þetta hafi ekki farið ver. Höfum augun opin og fræðum börnin okkar. Það eru því miður til mjög lasnir einstaklingar sem gera umhverfið okkar ekki alveg hættulaust,“ skrifar leikkonan.