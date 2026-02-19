Afhentu 17 nýja sjúkrabíla

Fastus heilsa og bílaumboðið Askja afhentu Rauða Krossinum á dögunum 17 nýja sjúkrabíla sem er mikill ávinningur fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Sjúkrabílarnir eru allir af gerðinni Mercedes-Benz Sprinter. BAUS AT fyrirtæki í Póllandi sér um breytingar á bílunum.
Á síðasta ári var opnað fyrir stærsta sjúkrabílaútboð sem haldið hefur verið hér á landi, þar sem boðnir voru út 25 sjúkrabílar. Í útboðinu var einnig ákvæði um mögulega viðbót upp á allt að 25 bíla og því alls 50 sjúkrabíla. Nú hafa 17 verið afhentir og von er á átta bílum til viðbótar á næstunni. Fastus heilsa, heilbrigðissvið Fastus, vann útboðið í samstarfi við Öskju og BAUS AT.
,,Þetta er stór áfangi fyrir Fastus og frábær viðurkenning á faglegri þekkingu og reynslu okkar í heilbrigðisgeiranum. Við erum full tilhlökkunar að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu sjúkraflutninga á Íslandi,“ segir Róbert Lee Tómasson, vörustjóri hjá Fastus heilsu í tilkynningu.
Fastus heilsa hefur tekið þátt í sjúkrabílaútboðum síðan 2014 og hefur unnið öll útboðin hingað til. Á þessum tíma hefur Fastus afhent samtals 99 sjúkrabíla og styrkt þannig heilbrigðisþjónustu um allt land.