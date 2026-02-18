Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“

Kristinn Hrafnsson ritstjóri Wikileaks ákvað í hádeginu að gefa þjóð og landi óumbeðið ráð: Íslendingar eigi að stórauka blöndun sína við aðra menningarheima enda hafi slíkt gefið góða raun í gegnum aldirnar. Kristinn deilir þessu ráði sínu á Facebook og nýtir færir og skýtur á Miðflokkinn, en hann segir þó nokkra Miðflokksmenn þegar hafa lagt sitt af mörkum í blöndunarverkefninu mikla, að minnsta kosti ef miðað er við makaval þeirra.
Kristinn skrifar:
„Það laust niður í mig löngun til þess að gefa landinu aldeilis ókeypis og óumbeðið ráð. Þetta er því eins konar landráð og verði ég kallaður landráðamaður fyrir vikið, mun ég taka því í þeim skilningi. Ráðið er að við eigum að stórauka blöndun Íslendinga, okkur til framdráttar, bæði vegna menningarlegs ávinnings og líkamlegs. Það verður okkur hollt að hrista vel úr útlenskum kryddstaukum yfir íslensku súpuna.“
Wikileaks-ritstjórinn rekur að blöndin sé í raun rammíslensk stefna sem eigi sér rætur til landnámsins. Sérstaða Íslendinga á Norðurlöndum sé í raun blöndun okkar.
„Þetta er í raun rammíslensk og þjóðleg stefna sem á sér rætur frá upphafi landnáms . Sérstaða Íslendinga, vel umfram flestar aðrar norrænar þjóðir, felst í því að við erum frá upphafi blendingsþjóð. Hér mættust norræn og írsk eða keltnesk gen. Hið auðugasta í íslenskum menningararfi er ritlistin sem við getum þakkað írska arfinum. Án blöndunar ættum við engan ritaðan sagnaarf – engin handrit til að vera stolt yfir. Fyrir utan einstök orð og staðarheiti varð samt norræna tungan ríkjandi. Íslenskan varð ofaná en ef ekki hefði verið fyrir keltneskan menningarinnflutning ættum við ekki þessi bókmenntaverk á skinnum – rituð á íslensku. Með þessa forsögu í huga eigum við að stuðla að enn meiri innblöndun en við búum við í dag. Þannig verðum við ríkara og betra samfélag.“
Eins og áður segir skýtur hann á Miðflokkinn áður en hann lýkur færslunni á því að líkja læstum landamærum við myglað húsnæði.
„Ég er fullviss að þessi þjóðlega landnámsstefna í blöndun fær góðan hljómgrunn í Miðflokknum því það virðist sem afar margir stuðningsmenn og forystulið flokksins hafi þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali. Það er gott og hollt.
Sú stefna að loka og læsa vistarverum er ávísun á óloft, sagga, myglu og vanlíðan. Látum ekki Ísland mygla – opnum glugga og hleypum ferskum vindum til landsins. En fyrir alla muni verjum íslenskuna, okkar mikla djásn.“