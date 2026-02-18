fbpx
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026

DV

Fréttir

Vilja varanlegt skautasvell í Hafnarfirði

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 12:42

Hjartasvellið í Jólaþorpinu. Mynd/Hafnarfjarðarbær

Fulltrúar Samfylkingar í Menningar og ferðamálanefnd Hafnarfjarðarbæjar hafa lagt til að kannaður verði möguleikinn á því að koma upp varanlegu skautasvelli í bænum. Svelli hefur verið komið uppi þegar Jólaþorpið hefur verið opið við miklar vinsældir.

Málið var lagt fram á fundi nefndarinnar í morgun. Hljóðaði tillagan um að kannaður yrði möguleikinn á að koma upp varanlegu skautasvelli í húsnæði í eigu bæjarins og hver kostnaðurinn við það yrði.

„Skautasvell hefur verið fastur liður í tengslum við Jólaþorpið og notið mikilla vinsælla. Fulltrúi Samfylkingarinnar í menningar- og ferðamálanefnd telur því fulla ástæðu til að kanna möguleikana á uppsetningu á varanlegu skautasvelli,“ segir í tillögunni. „Með því móti tæki Hafnarfjörður vissa forystu sveitarfélaga utan Reykjavíkur en jaðarsveitarfélög verða að vera á tánum til að tryggja straum ferðamanna til bæjarins. Skautasvell gæti verið einn hluti í því ferli.“

Svellið í Jólaþorpinu hefur verið plastsvell, það er ekki frosið. Samkvæmt tillögunni yrði bæði slíkur kostur kannaður sem og náttúrulegt svell.

Var málinu vísað til umsagnar hjá Íþrótta- og tómstundarnefnd sem og hjá Umhverfis-og framkvæmdaráði. Starfshópur er að störfum um uppbyggingu tómstundarmiðstöðvar í Hamranesi.

 

 


