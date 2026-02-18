fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sirrý er fúl á móti eftir frétt RÚV í gær: „Ekki alveg það sem heimurinn þarf“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 12:30

Sirrý Arnardóttir.

Sirrý Arnardóttir, stjórnendaþjálfari og fyrirlesari, gerir athugasemd við frétt í fréttatíma RÚV á þriðjudag. Þar var innslag frá Partýbúðinni vegna öskudagsins sem haldinn er hátíðlegur í dag.

„Varúð: Ég er ,,fúll á móti”. Mér finnst ekki við hæfi RÚV að vera með laaanga frétt frá Partýbúðinni um kaup fólks á einnota plastdrasli fyrir Öskudag. Ég skil vel skemmtun barna í búningum þennan fjöruga dag en að gera svona mikið úr búð sem selur innflutt plastdót sem pakkað er inn í plast og notað kannski einu sinni er ekki alveg það sem heimurinn þarf. En flestum virðist vera sama. Heimatilbúin sköpun getur verið skemmtileg, einföld, ókeypis og umhverfisvæn. Ég hef einu sinni keypt þarna fyrir árshátíð og það var algjör óþarfi. Yfir og út.“

Sirrý á að baka 30 ára feril í fjölmiðlum, en sneri sér alfarið að stjórnendaþjálfun og kennslu.

Færsla Sirrýar vakti athygli og hafa yfir 300 látið sér líka við hana og um 80 athugasemdir verið skrifaðar.

„SVO sammála! Ættum frekar að virkja unga fólkið að gera sýna eigin búninga með listasmiðjum við undirbúning fyrir t.d. Öskudaginn og Hrekkjavökuna. Þetta dót flokkast undir “fast fashion” og við vitum öll hvernig sú framleiðsla fer fram“, segir Selma Ragnarsdóttir klæðskeri og kjólameistari.

„Svo sammála. Besta skemmtun við öskudaginn er að finna til föt og fleira og skapa öskudagsbúning. Gaman t.d. að börnin máti sig i starf foreldra!“ segir Ebba Margrét Magnúsdóttir fæðinga- og kvensjúkdómalæknir.

Margir benda þó á að búningar eru mikið notaðir af börnum áfram, auk þess sem þeir ganga milli barna að láni eða gjöf, eða seljast á nytjamörkuðum. Margar konur taka til máls og rifja upp að þær hafi saumað búninga á börn sín á árum áður.

„Fannst skrýtið að heyra fréttakonuna tala um Spæderman. Ætli hún hafi aldrei heyrt talað um Kóngulóarmanninn?“  segir Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri, sem nú titlar sig öldung.

„Ég er svo hrifin af því sem gert er á leikskólanum Sæborg. Börnin fá hvíta boli og mála á þá sjálf, í vikunni fyrir öskudag, öll klæðast svo sínum „búningi” á morgun og haldið er ball! Þetta er til fyrirmyndar og losar foreldra undan áhyggjum og fjárútlátum. Öll eru eins, ekkert barn er án búnings“ , segir Halldóra Sigríður Sigurðardóttir.

Sló í gegn sem Inga Sæland með litlum tilkostnaði

Ein segir barnabarn sitt hafa slegið í gegn fyrir ári sem Inga Sæland: „Barnabarnið mitt 9ára strákur var Inga Snæland í fyrra fékk svartan jakka og leggings hjá ömmu var svo í hvítu jólaskyrtunni sinni við fékk lánaða svarta hárkollu og hélt á skilti sem á stóð FÆÐI Klæði Húsnæði Hann sló heldur betur í gegn.“

Nokkrir benda á að lausnin sé þá að hætta að kaupa einnota varning:

„Mega börnin ekki bara njóta þeirra búninga sem þau langar í? Annað eins er nú keypt! Hafa þreyttir foreldrar í dag mikinn tíma til búningagerðar? Meira ruglið! Hættið þá að kaupa allskonar kjaftæði sem flýtur inn í landið!“ 

„Ég er svo sammála, þetta er svo mikill mótsögn við það að við eigum að hætta að vera „umhverfis sóðar“ og á meðan fatafjöllinn okkar hlaðast upp í Afríku þá höldum við áfram að kaupa drasl sem við þurfum ekki.“ 

Margir segjast einfaldlega sakna öskupokana sem börn hengdu á gangandi vegfarendur.

