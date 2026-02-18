Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS

Hörður Sigurjónsson, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður og dæmdur barnaníðingur, er sakaður um að hafa tekið til óspilltra málanna við að áreita stúlkubörn eftir að hafa setið af sér þriggja ára dóm fyrir slíkt framferði. Hann er meðal annars sakaður um að hafa áreitt 12 ára stúlku með SMS-skilaboðum og viðurkenndi raunar í samtali við blaðamann DV að hafa sent stúlkunni skilaboð.
Sumarið 2022 dæmdi Héraðsdómur Reykjavíkur Hörð í þriggja ára fangelsi fyrir rafræn kynferðisbrot gegn 16 ólögfráða stúlkum. Tæpu ári síðar staðfesti Landsréttur þann dóm.
Áreitni Harðar við börn á grunnskólaaldri í gegnum samskiptaforritið Snapchat var umfangsmikil og hömlulaus árið 2021 og var mikið í fréttum. Í kjölfar þess að fjölmargir foreldrar kærðu athæfi hans til lögreglu var framferði hans rannsakað og hann síðan ákærður fyrir brotin.
Samkvæmt færslu í Facebook-hópnum Góða systir hefur Hörður tekið upp fyrri iðju, þ.e. að áreita börn, en hann lætur SnapChat ekki duga heldur sendir börnum SMS úr síma sínum. Í færslunni segir kona ein að 12 ára frænka hennar sem fékk endalaust skilaboð frá Herði á Snapchat hafi lokað á hann þar og þá hafi hann tekið til við að senda barninu SMS-skilaboð. Hafi hann sent henni grófar myndir og viðhaft klámfengnar athugasemdir, auk þess bað hann stúlkuna um að hitta sig.
DV hringdi í símanúmerið sem nefnt var í færslunni og varð Hörður fyrir svörum. DV spurði hann hvort hann kannaðist við hafa verið að senda 12 ára stúlku SMS skilaboð. Hann sagði:
„Það kann að vera. Ég hef þá bara ekkert vitað um aldurinn.“
Sp: Hvað varstu að ræða við hana?
H: „Ég hef bara spurt hana einhverra spurninga. Taldi hana vera fullorðna manneskju, ekkert öðruvísi.“
Sp: Manstu um hvað þú varst að ræða við hana?
H: „Nei, ég bara hef ekki hugmynd.“
Sp: Var það eitthvað klámfengið eða óviðeigandi?
H: „Það held ég ekki.“
Sambandið rofnaði þarna en Hörður hringdi til baka. Hann sleit hins vegar sambandi strax eftir fyrstu hringingu.
Aðilinn sem setti inn færsluna um Hörð í Facebookhópinn segir að athæfi Harðar hafi verið tilkynnt til lögreglu, sem hafi virst áhugalítil. Nokkuð bar á slíkum kvörtunum árið 2021 en svo fór þó á endanum að brotin voru rannsökuð og Hörður ákærður og dæmdur. Miðað við þá reynslu er bæði mikilvægt og gagnlegt að tilkynna brot sem þessi til lögreglu.