Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni

Hæstiréttur hefur staðfest dóm Landsréttar yfir Ívari Gísla Vignissyni fyrir nauðgun.
Ívar var ákærður fyrir að hafa árið 2019 með ofbeldi og ólögmætri nauðung haft samræði og önnur kynferðismök við konu án hennar samþykkis, með því að notfæra sér að hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum áhrifa áfengis og svefndrunga, og þannig beitt hana ólögmætri nauðung.
Ívar neitaði sök og héraðsdómur sýknaði hann en Landsréttur taldi hins vegar framburð konunnar mun trúverðugri en framburð hans. Framburður hennar hefði verið stöðugur og skýr um þau atriði sem máli skiptu og fengi nægilegan stuðning í öðrum gögnum til að hann yrði lagður til grundvallar sakfellingu. Taldi rétturinn hafið yfir skynsamlegan vafa að Ívar hefði gerst sekur um þá háttsemi sem kom fram í ákæru að því frátöldu að hann yrði sýknaður af því að hafa stungið fingri inn í leggöng brotaþola.
Við ákvörðun refsingar var meðal annars horft til þess verulega dráttar sem orðið hefði á meðferð málsins. Refsing Ívars var ákveðin fangelsi í tvö ár en þar af var 21 mánuður skilorðsbundinn.
Ívar átti sjálfkrafa rétt á því að Hæstiréttur tæki mál hans fyrir þar sem hann hafði verið sýknaður í héraði en sakfelldur í Landsrétti. Niðurstaðan var hins vegar sú að sektardómur Landsréttar yfir honum var staðfestur.
Dóminn má lesa hér.