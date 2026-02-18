Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu þvær hendur sínar af Bakkakoti – „Ég vissi ekkert af þessu“

Bragi Guðbrandsson, sem var forstjóri Barnaverndarstofu frá stofnun hennar árið 1995 og fram til ársins 2018, segist ekki hafa vitað um tilvist fósturheimilisins að Bakkakoti og hann hafi fyrst frétt um illa meðferð á drengjum þar í þætti Kveiks á RÚV.
Þetta kom fram í Kastljósi í kvöld.
„Ég vissi ekki um tilvist þessa heimilis einu sinni. Þetta er alveg gríðarlegt umfang. Þarna eru fósturheimili vel á annað hundrað líklega starfandi á þessum tíma og fjöldi barna í fóstri er hátt í 300,“ sagði Bragi.
Braga var þá bent á að fram komi í gögnum að Barnaverndarstofa hafi mælst til þess að Þóra Bernódusdóttir, húsfreyja í Bakkakoti, yrði kærð fyrir ofbeldi gegn einum drengjanna árið 2002, en það hafi ekki veirð gert.
„Ég get ekki svarað því, ég vissi ekkert af þessu — að þetta hefði komið inn á borð starfsmanna Barnaverndarstofu,“ svaraði Bragi þessu.
Var hann þá spurður hvort ekki væri eitthvað að innan Barnaverndarstofu ef slíkt hafi ekki ratað inn á borð forstjórans. Sagði Bragi að svo þyrfti ekki að vera því umfangið væri mikið og starfsmönnum stofnunarinnar hefði verið treyst fyrir sínum málum. Var honum bent á að hann væri ábyrgur sem forstjóri stofnunarinnar. Svaraði Bragi þá:
„Já, já en mínir starfsmenn voru fullkomlega færir um að afgreiða málið á faglegan máta.“
Hann sagði ennfremur:
„Ábyrgðin hefur alltaf verið á veikbyggðum sveitarfélögum og fjármagnið sem hefur verið lagt í þetta, bæði af hálfu ríkis og sveitarfélaga, er sáralítið og starfsfólkið er þjakað af vinnuálagi og býr við mjög erfiðar aðstæður og hefur gert það mjög lengi, allt of mikinn málafjölda og það er alveg óhjákvæmilegt að við þessar aðstæður þá fer eitthvað úrskeiðis.“
Bragi sagði að barnavernd hefði verið olnbogabarn í íslenska velferðarkerfinu. Stjórnmálamenn hefðu ekki sýnt þessum málaflokki áhuga og hann verið fjársveltur. Brýnt sé að úr því verði bætt. Bragði sagði:
„Ég ítreka bara mín meginskilaboð. Ég vona að þetta mál verði til þess að menn fari að hugsa um barnavernd sem alvöru úrlausnarefni í okkar velferðarsamfélagi. Og að það verði hvatning stjórnvöldum til þess að leggja til meira fjármagn.“
Viðtalið hefur vakið nokkra gagnrýni á Facebook í kvöld og meðal annars skrifar Illugi Jökulsson rithöfundur:
„Undanfarnar vikur höfum við horft orðlaus á viðtöl við drengina sem vistaðar voru í Bakkakoti, dáðst að hugrekki þeirra, grátið með lýsingum þeirra á hroðalegri meðferðinni og gníst tönnum yfir kerfinu sem brást þeim.
Í kvöld horfði ég svo orðlaus á viðtal við … þennan mann.“
Undir færslunni eru líflega umræður og meðal annars tekur Gísli Kr. Björnsson lögmaður til máls:
„Aulalegasti hvítþvottur sem ég hef séð. Ekki gleyma því að hann situr í umboði Íslendinga í stofnun barnaverndar Sameinuðu þjóðanna. Á fullum launum…“
Ingimar Skúli Sævarson skrifar:
„Bragi fór undan í flæmingi og bar af sér að ábyrgð á stofnun sem hann þó stofnaði og rak í áratugi.
Barnastofu var bersýnilega illa stjórnað og illa mönnuð í hans tíð.
Bragi segist stoltur yfir öllu því sem hann hefur gert segir hann. En er hann jafn stoltur yfir því sem hann lét ógert? Sem er að hafa eftirlit með stofnumum sem störfuðu að velferð barna og unglinga.
Hafandi átt viðskipti við þessara stofnanir fyrir hönd annarra í gegnum tíðina gef ég Barnastofu og barnaverndarnefndin landsins falleinkunn og fullyrði að þar er ekki verið að ráða besta og færasta fólkið til starfa.
Þegar fólk sem leitar til þessar stofnanna loksins kemst að eftir að þurfa að klifra upp eftir endalausum biðlistum tekur við kerfi sem er allt of seint í svifum og byggist allt á fundum og áætlunargerðum sem taka óratíma á meðan vandamál barnanna sem málin varða verða stærri og verri svo að loksins þegar farið er að gera eitthvað er sú framkvæmd löngu orðin úrelt og barnið komið á miklu verri stað en í upphafi málsins. Svona ganga hlutirnir fyrir sig þangað til svo barnið verður 18 ára og svo óheppilega vill til að þá er viðkomandi barn ekki lengur á þeirra ábyrgð.
Þetta er þykjustuleikur af hálfu þessara yfirvalda og þjóðinni til skammar hvernig haldið hefur verið á þessum málum.“