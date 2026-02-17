Lögregla leitar manns

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir manni sem hún vill ná tali af. Tilkynning lögreglu um málið er eftirfarandi:
„Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af manninum á meðfylgjandi mynd og er hann vinsamlegast beðinn um að hafa samband við lögreglustöðina á Hverfisgötu 113-115 í Reykjavík í síma 444 1000.
Ef einhver þekkja til mannsins, eða vita hvar hann er að finna, eru hin sömu einnig beðin um að hringja í lögregluna, en upplýsingum má jafnframt koma á framfæri í tölvupósti á netfangið abending@lrh.is
Þótt myndin sé óskýr má ætla að hún geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er.“