Hljóp undan lögreglu í Seljahverfinu og fór huldu höfði í landinu

Erlendum manni sem hefur farið huldu höfði í landinu hefur verið birt fyrirkall og ákæra í Lögbirtingablaðinu þar sem ekki hefur tekist að hafa upp á honum til að afhenda honum ákæruna.
Ákæran er í fjórum liðum en maðurinn er í fyrsta lagi ákærður fyrir fíkniefnalagabrot, peningaþvætti og lögreglubrot með því að hafa mánudaginn 14. júlí 2025, utandyra við Jafnasel í Reykjavík, óhlýðnast fyrirmælum lögreglu um að stöðva og hlaupið á brott undan lögreglu uns lögregla hljóp hann uppi og stöðvaði för hans stuttu síðar. Hann er einnig sakaður um að hafa haft í vörslum sínum eitthvað af fíkniefnum og 26 þúsund krónur í reiðufé sem sagt er hafa verið ágóði af fíkniefnasölu.
Hann var í öðru lagi ákærður fyrir að hafa haft dálítið magn af maríhúana og amfetamíni íbúð sinni í Klyfjaseli og haft undir höndum 40 þúsund krónur sem voru ágóði af fíkniefnasölu. Hann er einnig sakaður um svipað brot utandyra við Hamraborg í Kópavogi.
Hann er einnig ákærður fyrir að hafa dvalist í heimildarleysi í landinu án vegabréfsáritunar og dvalarleyfis frá 26. október 2024, en hann fór huldu höfði hér á landi í kjölfar tilkynningar Útlendingastofnunar dags. 21. júlí 2025, þar sem honum var tilkynnt um hugsanlega brottvísun og endurkomubann.
Málið verður þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur þann 24. mars næstkomandi. Ef ákærði mætir ekki fyrir dóm, sem verður að teljast líklegt, verður litið á fjarvist hans sem ígildi játningar og verður dómur kveðinn upp að honum fjarstöddum.