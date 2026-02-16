fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 16. febrúar 2026 14:47

Erla Ósk Ásgeirsdóttir

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Erla Ósk Ásgeirsdóttir hefur tekið við formennsku Jafnvægisvogarráðs FKA af Ástu Dís Óladóttur, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Með Erlu Ósk hefst nýr kafli í vegferð Jafnvægisvogarinnar, þar sem áhersla verður lögð á hraðari framþróun í kynjajafnvægi í efsta lagi stjórnunar í íslensku atvinnulífi.

„Ásta Dís hefur lagt traustan og mikilvægan grunn að næsta kafla verkefnisins. Fyrir hennar fagmennsku, óeigingjarnt framlag og skýra sýn er ég afar þakklát,“ segir Erla Ósk.

2065 er ekki ásættanleg tímalína

Jafnvægisvog FKA var sett á laggirnar árið 2018 með það skýra markmið að stuðla að auknu jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar í íslensku atvinnulífi. Verkefnið var frá upphafi hugsað sem hreyfiafl, ekki lagaskylda heldur hvati, byggt á þeirri einföldu staðreynd að jafnrétti gerist ekki af sjálfu sér. Það er afleiðing meðvitaðra ákvarðana, mælinga og gagnsæis.

Í samstarfi við Creditinfo, Deloitte, Dómsmálaráðuneytið, Háskóla Íslands, Pipar\TBWA, Ríkisútvarpið, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjóvá hefur verkefnið þróast í eitt sýnilegasta og áhrifamesta jafnréttisátak á sviði stjórnunar hér á landi.

Þrátt fyrir framfarir eru karlar enn um 75% nýráðninga í æðstu stjórnunarstöður. Með óbreyttri þróun næst 40/60 jafnvægi í framkvæmdastjórnum í fyrsta lagi árið 2065 samkvæmt spálíkani sem Ásta Dís Óladóttir setti fram árið 2025. „Jafnrétti gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf mælingar, gagnsæi og meðvitaða ákvörðun um að gera hlutina öðruvísi. Jafnvægisvogin er til þess að flýta þessari þróun og gera hana sýnilega,“ segir Erla Ósk.

Ásta Dís Óladóttir

Þakkir til Ástu Dísar

Erla Ósk tekur við af Ástu Dís, sem hefur gegnt stöðu formanns Jafnvægisvogarráðs frá árinu 2022. Víðtæk reynsla og rannsóknir Ástu Dísar, meðal annars innan Rannsóknaseturs um jafnrétti í efnahags- og atvinnulífi, hafa haft afgerandi jákvæð áhrif á faglega uppbyggingu og trúverðugleika verkefnisins. Reynsla af stjórnun og leiðtogastörfum innan háskólasamfélagsins og atvinnulífsins hafa einnig átt stóran þátt í að gera verkefnið öflugra sem aldrei fyrr. Undir hennar forystu hefur greining verið efld, samtal við atvinnulífið dýpkað og Jafnvægisvogin fest sig í sessi sem áhrifamikill vettvangur í íslensku atvinnulífi. FKA og Jafnvægisvogarráð senda henni innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag síðustu ár.

Jafnvægisvogin 2025. Mynd: Silla Páls.

Stefnumótandi tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf

„Jafnvægisvogin er ekki einungis jafnréttisverkefni. Hún er stefnumótandi tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf,“ segir Erla Ósk. Rannsóknir sýna að fjölbreytt stjórnendateymi taka vandaðri ákvarðanir, bregðast hraðar við breytingum og skila betri langtímaárangri. Fyrirtæki sem leggja áherslu á jafnrétti laða að sér framsækið og metnaðarfullt starfsfólk og styrkja orðspor sitt gagnvart fjárfestum og samfélagi.

„Þetta snýst ekki aðeins um réttlæti. Þetta snýst um gæði ákvarðana, ábyrga stjórnarhætti og samkeppnishæfni. Við vitum hvað þarf að gera. Spurningin er hvort við veljum að gera það.“

Erla Ósk býr yfir víðtækri reynslu af stefnumótun, umbreytingum og stjórnarstörfum. Hún er stjórnarformaður Festu – miðstöð um sjálfbærni og situr í stjórn Bláa lónsins og LeiðtogaAuðar. Í störfum sínum hefur hún leitt umfangsmiklar breytingar þar sem menning, stefna og rekstur eru samþætt með skýra áherslu á að tengja jafnrétti við kjarna stjórnarhátta og langtíma virðissköpun. „Jafnrétti þarf að vera hluti af kjarna stjórnarhátta fyrirtækja ekki jaðarverkefni,“ segir hún.

Um Jafnvægisvogina

Jafnvægisvog FKA er mælitæki og hreyfiafl sem miðar að því að ná 40/60 kynjahlutfalli í efsta lagi stjórnunar íslenskra fyrirtækja. Verkefnið safnar gögnum, birtir árlegar mælingar og skapar vettvang fyrir fyrirtæki til að skuldbinda sig opinberlega til framfara.

Jafnvægisvogin byggir á gagnsæi, samanburði og ábyrgð og hvetur fyrirtæki til að setja sér markmið, fylgja þeim eftir og gera árangur sýnilegan. Hún er þannig bæði mælikvarði og hvati að breytingum, sem stuðlar að sterkari stjórnarháttum, aukinni verðmætasköpun og fjölbreyttari forystu í íslensku atvinnulífi.

Með nýrri forystu Erlu Óskar er markmiðið skýrt: að flýta þróuninni, dýpka samtalið og tryggja að jafnrétti verði óaðskiljanlegur hluti af stefnu og framkvæmd íslenskra fyrirtækja.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hafrún er komin með nóg af þessari umræðu um afreksfólk – „Gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Flugvél á leið til Mexíkó gerði neyðarlendingu í Keflavík
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Guðmundur Ingi hættir sem varaformaður Vinstri grænna

Mest lesið

Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Jón ósáttur við afsögn Guðbrands – „Hvað kemur það einhverjum við hvað hann og einhver kona eru að ræða saman?“
Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið
Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Breiðablik staðfestir kaupin á Ívari Erni
Össur atvinnubílstjóri er búinn að fá nóg – „Af hverju eru svona margir að flýta sér svona mikið“
Svona er staðan á meiddu mönnum United – Snýr aftur eftir viku
Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað
Ferill Grealish gæti tekið óvænta stefnu í sumar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks

Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um að slá ryki í augu fólks
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“
Fréttir
Í gær
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Fréttir
Í gær

Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“

Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Í gær

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“

Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi

Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi

Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“

Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi