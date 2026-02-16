Erla Ósk Ásgeirsdóttir er nýr formaður Jafnvægisvogarráðs FKA

Erla Ósk Ásgeirsdóttir hefur tekið við formennsku Jafnvægisvogarráðs FKA af Ástu Dís Óladóttur, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Með Erlu Ósk hefst nýr kafli í vegferð Jafnvægisvogarinnar, þar sem áhersla verður lögð á hraðari framþróun í kynjajafnvægi í efsta lagi stjórnunar í íslensku atvinnulífi.
„Ásta Dís hefur lagt traustan og mikilvægan grunn að næsta kafla verkefnisins. Fyrir hennar fagmennsku, óeigingjarnt framlag og skýra sýn er ég afar þakklát,“ segir Erla Ósk.
Jafnvægisvog FKA var sett á laggirnar árið 2018 með það skýra markmið að stuðla að auknu jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar í íslensku atvinnulífi. Verkefnið var frá upphafi hugsað sem hreyfiafl, ekki lagaskylda heldur hvati, byggt á þeirri einföldu staðreynd að jafnrétti gerist ekki af sjálfu sér. Það er afleiðing meðvitaðra ákvarðana, mælinga og gagnsæis.
Í samstarfi við Creditinfo, Deloitte, Dómsmálaráðuneytið, Háskóla Íslands, Pipar\TBWA, Ríkisútvarpið, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjóvá hefur verkefnið þróast í eitt sýnilegasta og áhrifamesta jafnréttisátak á sviði stjórnunar hér á landi.
Þrátt fyrir framfarir eru karlar enn um 75% nýráðninga í æðstu stjórnunarstöður. Með óbreyttri þróun næst 40/60 jafnvægi í framkvæmdastjórnum í fyrsta lagi árið 2065 samkvæmt spálíkani sem Ásta Dís Óladóttir setti fram árið 2025. „Jafnrétti gerist ekki af sjálfu sér. Það þarf mælingar, gagnsæi og meðvitaða ákvörðun um að gera hlutina öðruvísi. Jafnvægisvogin er til þess að flýta þessari þróun og gera hana sýnilega,“ segir Erla Ósk.
Erla Ósk tekur við af Ástu Dís, sem hefur gegnt stöðu formanns Jafnvægisvogarráðs frá árinu 2022. Víðtæk reynsla og rannsóknir Ástu Dísar, meðal annars innan Rannsóknaseturs um jafnrétti í efnahags- og atvinnulífi, hafa haft afgerandi jákvæð áhrif á faglega uppbyggingu og trúverðugleika verkefnisins. Reynsla af stjórnun og leiðtogastörfum innan háskólasamfélagsins og atvinnulífsins hafa einnig átt stóran þátt í að gera verkefnið öflugra sem aldrei fyrr. Undir hennar forystu hefur greining verið efld, samtal við atvinnulífið dýpkað og Jafnvægisvogin fest sig í sessi sem áhrifamikill vettvangur í íslensku atvinnulífi. FKA og Jafnvægisvogarráð senda henni innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag síðustu ár.
„Jafnvægisvogin er ekki einungis jafnréttisverkefni. Hún er stefnumótandi tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf,“ segir Erla Ósk. Rannsóknir sýna að fjölbreytt stjórnendateymi taka vandaðri ákvarðanir, bregðast hraðar við breytingum og skila betri langtímaárangri. Fyrirtæki sem leggja áherslu á jafnrétti laða að sér framsækið og metnaðarfullt starfsfólk og styrkja orðspor sitt gagnvart fjárfestum og samfélagi.
„Þetta snýst ekki aðeins um réttlæti. Þetta snýst um gæði ákvarðana, ábyrga stjórnarhætti og samkeppnishæfni. Við vitum hvað þarf að gera. Spurningin er hvort við veljum að gera það.“
Erla Ósk býr yfir víðtækri reynslu af stefnumótun, umbreytingum og stjórnarstörfum. Hún er stjórnarformaður Festu – miðstöð um sjálfbærni og situr í stjórn Bláa lónsins og LeiðtogaAuðar. Í störfum sínum hefur hún leitt umfangsmiklar breytingar þar sem menning, stefna og rekstur eru samþætt með skýra áherslu á að tengja jafnrétti við kjarna stjórnarhátta og langtíma virðissköpun. „Jafnrétti þarf að vera hluti af kjarna stjórnarhátta fyrirtækja ekki jaðarverkefni,“ segir hún.
Jafnvægisvog FKA er mælitæki og hreyfiafl sem miðar að því að ná 40/60 kynjahlutfalli í efsta lagi stjórnunar íslenskra fyrirtækja. Verkefnið safnar gögnum, birtir árlegar mælingar og skapar vettvang fyrir fyrirtæki til að skuldbinda sig opinberlega til framfara.
Jafnvægisvogin byggir á gagnsæi, samanburði og ábyrgð og hvetur fyrirtæki til að setja sér markmið, fylgja þeim eftir og gera árangur sýnilegan. Hún er þannig bæði mælikvarði og hvati að breytingum, sem stuðlar að sterkari stjórnarháttum, aukinni verðmætasköpun og fjölbreyttari forystu í íslensku atvinnulífi.
Með nýrri forystu Erlu Óskar er markmiðið skýrt: að flýta þróuninni, dýpka samtalið og tryggja að jafnrétti verði óaðskiljanlegur hluti af stefnu og framkvæmd íslenskra fyrirtækja.