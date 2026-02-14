Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi

Nóg var um að vera hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og nótt eins og svo oft áður á föstudagskvöldi og aðfaranótt laugardags.
Framið var innbrot og þjófnaður í gistiheimili í miðborg Reykjavíkur.
Maður var handtekinn í Múlahverfi grunaður um söludreifingu fíkniefna, peningaþvætti og útlendingalagabrot.
Tilkynnt var um slagsmál miðborginni. Tvö voru handtekin grunuð um líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt.
Innbrot var framið í bifreið í Hlíðunum.
Tilkynnt var um ungmenni að sprengja flugelda í Hafnarfirði og tilkynnt var um húsbrot í Garðabæ en einn var handtekinn vegna þess.
Maður var handtekinn í miðbæ Kópavogs grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna, söludreifingu fíkniefna og útlendingalagabrot.
Maður var handtekinn í Breiðholti vegna gruns um líkamsárás, eignaspjöll, hótanir og vopnalagabrot.
Loks má geta þess að tveir menn voru handteknir í Grafarvogi grunaðir um stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna. Það koma hins vegar engar upplýsingar fram í dagbók lögreglu um afdrif þolanda árásarinnar.