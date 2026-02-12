Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara

Vegna samstarfserfiðleika í sveitarstjórn og á skrifstofu sveitarfélagsins var kallaður til mannauðsráðgjafi á Vopnafirði. Daginn eftir að hann gerði hreppsráði Vopnafjarðarhrepps grein fyrir störfum sínum var gengið frá starfslokasamningi við sveitarstjórann, Valdimar O. Hermannsson, sem var samþykktur samhljóða á sveitarstjórnarfundi.
Morgunblaðið greinir frá þessu.
Tveir listar eru í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps, B-listi Framsóknarflokks og óháðra er í meirihluta og H-listi, Vopnfjarðarlistinn, er í minnihluta. Axel Erni Sveinbjörnssyni, oddvita B-listans, var falið að ganga frá starfslokasamningnum og í framhaldi af því sagði Axel af sér. Í samtali við Morgunblaðið sagði hann þá ákvörðun vera tekna af persónulegum ástæðum.
Ósætti hefur verið í sveitarstjórn Vopnafjarðar og hafa þrír sveitarstjórar látið af störfum á síðustu tveimur kjörtímabilum. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er undir eftirliti eftirlitsnefndar sveitarfélaga.
Samkvæmt frétt Morgunblaðsins er aðaldeiluefnið lenging á löndunarkanti en sveitarfélagið hefur skuldsett sig fyrir 400 milljónir vegna verkefnisins. Bitni það á öðrum verkefnum sem sitji á hakanum.