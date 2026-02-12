fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 09:00

Frá Vopnafirði. Myndin tengist ekki fréttinni beint. Mynd: DV.

Vegna samstarfserfiðleika í sveitarstjórn og á skrifstofu sveitarfélagsins var kallaður til mannauðsráðgjafi á Vopnafirði. Daginn eftir að hann gerði hreppsráði Vopnafjarðarhrepps grein fyrir störfum sínum var gengið frá starfslokasamningi við sveitarstjórann, Valdimar O. Hermannsson, sem var samþykktur samhljóða á sveitarstjórnarfundi.

Morgunblaðið greinir frá þessu.

Tveir listar eru í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps, B-listi Framsóknarflokks og óháðra er í meirihluta og H-listi, Vopnfjarðarlistinn, er í minnihluta.  Axel Erni Sveinbjörnssyni, oddvita B-listans, var falið að ganga frá starfslokasamningnum og í framhaldi af því sagði Axel af sér. Í samtali við Morgunblaðið sagði hann þá ákvörðun vera tekna af persónulegum ástæðum.

Ósætti hefur verið í sveitarstjórn Vopnafjarðar og hafa þrír sveitarstjórar látið af störfum á síðustu tveimur kjörtímabilum. Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er undir eftirliti eftirlitsnefndar sveitarfélaga.

Samkvæmt frétt Morgunblaðsins er aðaldeiluefnið lenging á löndunarkanti en sveitarfélagið hefur skuldsett sig fyrir 400 milljónir vegna verkefnisins. Bitni það á öðrum verkefnum sem sitji á hakanum.

 

