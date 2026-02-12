Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir

Héraðssaksóknari hefur ákært lögreglumann fyrir brot í opinberu starfi.
Er lögreglumanninum gefið að sök að hafa látið koma fyrir búnaði til að taka upp hljóð með leynd í bíl án samþykkis eiganda bílsins eða úrskurðar dómara, og hljóðritað það sem fram fór í bílnum. Þannig hafi hann ekki gætt lögmætra aðferða við rannsókn og brotið gegn friðhelgi einkalífs eiganda bílsins.
Kemur fram í ákærunni að búnaðurinn var fjarlægður að beiðni ákærða úr bílnum.
Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 26. febrúar næstkomandi en réttarhöldin eru fyrir luktum dyrum.