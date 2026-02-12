fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 13:00

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Héraðssaksóknari hefur ákært lögreglumann fyrir brot í opinberu starfi.

Er lögreglumanninum gefið að sök að hafa látið koma fyrir búnaði til að taka upp hljóð með leynd í bíl án samþykkis eiganda bílsins eða úrskurðar dómara, og hljóðritað það sem fram fór í bílnum. Þannig hafi hann ekki gætt lögmætra aðferða við rannsókn og brotið gegn friðhelgi einkalífs eiganda bílsins.

Kemur fram í ákærunni að búnaðurinn var fjarlægður að beiðni ákærða úr bílnum.

Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 26. febrúar næstkomandi en réttarhöldin eru fyrir luktum dyrum.

 

