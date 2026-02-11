fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

Margir uggandi yfir gervigreindarmyndum sem tröllríða samfélagsmiðlum

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 08:00

Gervigreindarmyndirnar eru skemmtilegar en varahugaverðar

Teiknimyndir sem að gervigreindarforrit búa til fyrir notendur sína hafa farið sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum undanfarna daga. Hafa notendur einfaldlega beðið gervigreindarforrit eins og ChatGPT og Gemini að búa til slíkar myndir fyrir sig og byggja það á þeim upplýsingum sem forritin hafa aðgengi að um viðkomandi. Margir ganga enn lengra og hlaða upp myndum og upplýsingum til að gera teiknimyndirnar enn nákvæmari og persónulegri.

Útkoman getur verið bráðskemmtileg, eins og samfélagsmiðlar sýna, en að sama skapi hafa sérfræðingar bent á að hið græskulausa gaman geti haft dekkri hliðar.

Fyrirtækin á bak við gervigreindarforritin vinsælu eru ekki bundin af sama trúnaði og aðrir, til dæmis læknar, sálfræðingar og lögfræðingar, um hvað þau gera við persónuupplýsingarnar sem notendur mata þær af. Það getur gilt sérstaklega um myndir sem notendur hlaða inn, fyrirtækin geti tæknilega nýtt slíkar myndir með ýmsum hætti og dreift þeim í öðru samhengi.

Þá geti upplýsingarnar sem fólk lætur af hendi aukið líkurnar á því að það verði fórnarlömb stafrænnar misnotkunar eða einhverskonar svikastarfsemi. Fólk hafi einfaldlega ekki hugmynd um hvað verði um þessi gögn, hver hafi aðgengi að þeim og hversu lengi þau verði geymd.

Þessu nýja myndaæði er líkt við árdaga Facebook þegar vinsælt var að svara 15 persónulegum spurningum um sjálfan sig. Sú áskorun fór sem eldur um sinu samfélagsmiðilsins en margir lentu illilega í því þegar netþrjótar notuðu upplýsingarnar til að giska á leyniorð og öryggisspurningar til að brjótast inn á tölvupósta og jafnvel netbanka.

 

 

