Leggja til að Samhjálp fari eitthvert annað

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 17:30

Fyrirhugaður flutningur Kaffistofu Samhjálpar í húsnæði á Grensásvegi hefur reynst vægast sagt umdeildur. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í velferðarráði Reykjavíkurborgar hafa lagt fram tillögu um að hætt verði við fyrirhugaðan flutning Kaffistofu Samhjálpar í húsnæði á Grensásvegi en áformin hafa verið umdeild meðal íbúa og eigenda fyrirtækja í nágrenninu. Í staðinn er lagt til að annað húnæði verði fundið fyrir kaffistofuna.

Til hefur staðið að kaffistofan verði í húsnæði á Grensásvegi 46 en hún er nú til bráðabirgða í Fíladelfíu kirkjunni í Hátúni. Íbúar í nágrenninu hafa mótmælt því ekki síst með vísan til þess að tveir grunnskólar eru í innan við 400 metra fjarlægð. Segja þeir hættu getað steðjað af notendum kaffistofunnar. Þangað leiti fólk sem eigi við ýmis konar vanda að stríða svo sem geðræn veikindi og fíknivanda. Hafa íbúarnir óttast að kaffistofunni fylgi meðal annars, afbrot, vímuefnanotkun, ónæði og ofbeldi. Sams konar andmæli hafa heyrst frá eigendum fyrirtækja í nágrenninu.

Aðrir þar á meðal forsvarsmenn Samhjálpar hafa bent á að fólk sem leiti til kaffistofunnar þurfi að hafa það skjól sem af henni hljótist. Vilja þeir meina að of mikið sé gert úr þeim vandkvæðum sem fylgt hafi kaffistofunni og ofbeldi sé ekki eins algengt þar innan dyra og haldið sé fram. Hefur einnig verið bent á að það sé ekki eingöngu veikt fólk í óreglu sem noti kaffistofuna. Fólk sem glími við fátækt geri það líka.

Engin sátt

Í tillögu Sjálfstæðismanna er lagt til að borgin leiti leiða til að finna Kaffistofu Samhjálpar húsnæði við hæfi á heppilegum stað í borginni. Þegar slíkt húsnæði finnist verði jafnframt gerður samningur um að borgin styðji fjárhagslega við rekstur kaffistofunnar.

Minnt er á að fyrirhuguð staðsetning á Grensásvegi 46 hafi verið harðlega gagnrýnd af íbúum og rekstraraðilum í næsta nágrenni. Ólíklegt se að sátt náist um þessa staðsetningu eins og skýrlega hafi komið fram á fjölmennum íbúafundi í Réttarholtsskóla þann 4. febrúar síðastliðinn.

Segir enn fremur að Kaffistofa Samhjálpar gegni afar mikilvægu hlutverki fyrir fólk í neyð, sem hafi ekki tök á að sjá sjálfu sér fyrir mat. Kaffistofan sé því mikilvægur hlekkur í velferðarþjónustu og beri Reykjavíkurborg að styðja við slíka starfsemi. Í því skyni að tryggja sem mestan frið um starfsemina sé lagt til að borgin leiti leiða til að finna henni heppilegri stað en nú sé stefnt að. Æskilegt sé að fyrst verði skoðað hvort borgin hafi sjálf yfir húsnæði að ráða, sem gæti hentað undir starfsemina. Að öðrum kosti verði skoðað hvort hægt sé að leigja eða kaupa húsnæði í þessu skyni.

Rifjað er upp í tillögunni að á árunum 2022-2024 hafi Samhjálp fengið fjárhagsstuðning frá Reykjavíkurborg, tíu milljónir króna árlega, samkvæmt sérstökum þjónustusamningi. Þessi þjónustusamningur hafi ekki verið endurnýjaður en rétt sé að gera það. Undanfarin tvö ár hafi sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu styrkt Samhjálp vegna lengdrar opnunar kaffistofunnar, að upphæð 12,5 milljónir króna en þar af hafi hlutur Reykjavíkurborgar numið sjö milljónum. Æskilegt sé að þessi samningur verði einnig endurnýjaður enda hafi ekkert rof orðið á þeirri þjónustu, sem veitt sé í Kaffistofu Samhjálpar þótt hún hafi verið á hrakhólum undanfarna mánuði og sé nú í húsnæði til bráðabirgða.

