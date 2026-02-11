Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar

Rússar hafa undanfarin misseri einbeitt sér í enn meira mæli að árásum á orkukerfi Úkraínu. Árásirnar hafa gert það af verkum að víða í landinu stríðshrjáða á fólk í mestu vandræðum með að hita upp vistarverur sínar. Bein afleiðing af þessu er að dauðsföllum vegna ofkælingar, sem kölluð eru „hvít dauðsföll“ í umfjöllun Al Jazeera-fréttastofunnar, hefur fjölgað.
Tíu slík dauðsföll hafa verið skráð frá áramótum í úkraínsku héruðunum, Ternopil og Rivne, þar sem innviðir eru þó í mun betra ástandi en í Kænugarði eða austur- og suðurhéruðum þar sem átök hafa geisað. Engin skrá er þó yfir dauðsföll af völdum ofkælingar í þessum héruðum og því er gert ráð fyrir að tala látinna, af þessum völdum, sé mun hærri.
Undanfarna daga hefur hitastigið í Úkraínu víða farið niður fyrir -10 gráður sem hefur gert ástandið enn alvarlegra. Í áðurnefndri umfjöllun lýsir kona sem búsett er í Kænugarði að þrátt fyrir að íbúð hennar sé nýleg og vel einangruð og búin sólarrafhlöðum til þess að knýja vatnsdælur í hitaveitukerfinu þá neyðist hún til að sofa kappklædd á nóttunni og er iðulega í fjórum pörum af sokkum til að halda á sér hita.
Í höfuðborginni er fólki skammtað upp undir tvær klukkustundir af rafmagni á dag sem gerir lífsbaráttuna erfiða.
En kuldastríðið hefur líka aðrar óbeinar afleiðingar fyrir almenna borgara. Dauðsföll vegna kolmónoxíðeitranna eru átján talsins frá áramótum, í áðurnefndum héruðum, og eru tilkomin vegna þess að fólk er að brenna við og kol innandyra til að halda á sér hita. Þá eru ótalin öll þúsundir tilfella af lungnabólgu og bráðum kvefsjúkdómum sem geysa vegna kuldans.
Áframhaldandi þríhliða viðræður milli Úkraínu og Rússland með milligöngu Bandaríkjanna um innrásarlok eru fyrirhugaðar á næstu dögum og vikum en ljóst er árásir Rússa á orkuinnviði, sem sagðar eru til þess gerðar að hámarka þjáningu almennra borgar í Úkraínu, munu gera viðræðurnar enn erfiðari.