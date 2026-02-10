fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 16:30

Héraðssaksóknari hefur ákært erlendan ríkisborgara (þjóðerni hans er afmáð úr afriti ákæru) fyrir nauðgun að morgni 1. janúar árið 2024.

Brotið var framið í svefnherbergi á ótilteknum stað, samkvæmt ákæru. Maðurinn er sakaður um að hafa beitt konu ofbeldi og ólögmætri nauðung með því að hafa án samþykkis samræði og önnur kynferðismök við hana.

Segir að ákærði hafi beðið konuna ítrekað um samræði, ýtt henni á rúmið, afklætt hana og haldið henni niðri, sleikt kynfæri hennar og haft við hana samræði. Skeytti hann því engu að konan ítrekaði með orðum og athöfnum að hún vildi þetta ekki og bað hann um að láta af háttseminnni, klóraði hann auk þess og kleip. Af þessu hlaut konan mar á læri.

Fyrir hönd konunnar er krafist miskabóta að fjárhæð þrjár milljónir króna.

Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur í morgun en réttarhöldin eru fyrir luktum dyrum.

