fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fá engar bætur eftir að fæðing endaði skelfilega

Jakob Snævar Ólafsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 20:00

Konan þurfti í kjölfar fæðingarinnar að gangast undir umfangsmikla skurðaðgerð á Landspítalanum. Hún og barnsfaðir hennar kenndu þó annarri heilbrigðisstofnun aðallega um hversu illa fór.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum hefur hafnað kröfu foreldra í sjúklingatryggingu ónefndrar heilbrigðisstofnunar hjá ónefndu tryggingafélagi. Gerðu foreldrarnir alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð á stofnuninni við meðhöndlun móðurinnar, þegar hún gekk með dóttur þeirra, og vildu þeir meina að slæleg vinnubrögð stofnunarinnar hefðu átt verulega þátt í hversu illa fór þegar móðirin var loks send á Landspítalann til að fæða barnið en svo fór að stúlkan fæddist skyndilega á baðherbergi foreldranna. Litlu munaði að móðirin léti lífið en stúlkan fæddist með verulega mikinn heilaskaða og lifði aðeins í um tvær vikur.

Í úrskurði nefndarinnar kemur fram að meðgangan og fæðingin hafi átt sér stað árið 2021. Í kæru foreldranna kom fram að vegna aldurs móðurinnar og fyrri fósturláta hafi verið um áhættumeðgöngu að ræða. Móðirin hafi greinst með meðgöngusykursýki hjá stofnuninni en ekki verið upplýst um það fyrr en níu dögum síðar og hafi því ekki getað brugðist strax við með reglulegum mælingum og breytingum á mataræði. Vegna sykursýkinnar og aldurs hafi móðurinni þá verið tjáð af starfsmanni stofnunarinnar að meðgangan mætti ekki verða lengri en 40 vikur, þ.e. hún mætti ekki ganga með barnið lengur en fram að 2. nóvember 2021.

Gangsetning

Sagði móðirin að starfsmaður stofnunarinnar hafi tjáð henni að  að hún yrði gangsett í október. Engin boð um gangsetningu hafi hins vegar borist og hinn 1. nóvember hafi hún mætt í skoðun á stofnuninni. Við þá komu hafi eggjahvíta greinst í þvagi hennar og blóðþrýstingur verið óeðlilega hár. Hafi það verið vísbending um meðgöngueitrun og hefði þá átt að framkvæma frekari rannsóknir en það hafi ekki verið gert. Án nokkurs vafa hafi hún á þessum tímapunkti átt að vera send samstundis með sjúkrabíl á sjúkrahús en það hafi ekki verið gert. Þess í stað hafi ljósmóðir hjá stofnuninni haft samband við Landspítalann og pantað tíma í gangsetningu.

Hafi ljósmóðirin fengið þær upplýsingar að ekki væri laus tími fyrr en þremur dögum seinna, þ.e. 4. nóvember, og hafi hún fallist á það án mótmæla eða athugasemda og hvorki tilkynnt spítalanum um eggjahvítu í þvagi móðurinnar né háan blóðþrýsting hennar. Hafi móðrin því farið á sjúkrahúsið 4. nóvember, þar sem henni hafi gefin lyf til að gangsetja fæðingu. Hafi hún að því loknu verið send heim til að bíða eftir virkni lyfjanna.

Sagði því næst í kærunni að eftir inntöku lyfjanna hafi stúlkan fæðst með mjög skyndilegum hætti, á baðherbergi á heimili foreldranna, síðar sama dag. Hafi móðirin gengist strax undir stóra, opna kviðaðgerð vegna mikillar blæðingar sem talið hafi verið að hafi stafað af fylgjulosi í kjölfar gangsetningar og rofs á lifur. Hafi bataferli hennar verið langt og erfitt og henni oft ekki hugað líf. Þá hafi komið í ljós að dóttir þeirra hafi hlotið mjög víðtækan heilaskaða vegna súrefnisþurrðar við fæðingu.

Stúlkan lést um tveimur vikum eftir fæðingu en foreldrarnir gerðu einnig athugasemdir við umönnun hennar á Landspítalanum.

Heilsutjón

Sögðust foreldrarnir báðir hafa orðið fyrir miklu og varanlegu heilsutjóni vegna afleiðinga rangrar meðferðar móðurinnar í aðdraganda fæðingar dóttur þeirra. Meðferðin hafi ekki verið fullnægjandi eða til samræmis við verklagsreglur umræddrar stofnunar. Móðurinni hafi ekki verið tilkynnt tafarlaust um að meðgöngusykursýki hefði greinst, gleymst hafi að bóka gangsetningu, ekki hafi verið með neinum hætti brugðist við ábendingum um meðgöngueitrun og í ljósi fyrirliggjandi áhættuþátta hefði átt að bóka keisaraskurð fyrir fram.

Vildu foreldranir meina að hefði móðurinni verið vísað á sjúkrahús um leið og vísbendingar um meðgöngueitrun komu upp mætti ætla að atburðarásin hefði orðið allt önnur enda mætti þá ætla að fylgst hefði verið með móður og dóttur með fullnægjandi hætti. Í stað þess hafi gangsetning átt sér stað of seint og móðirin hafi verið send heim án eftirlits. Sögðust foreldrarnir hafa orðið fyrir varanlegum miska vegna andláts dóttur sinnar. Móðirin búi enn við fjölda andlegra og líkamlegra kvilla og ekki væri víst að þeir væru allir komnir fram. Þau hafi bæði sótt áfallahjálp og hafi faðirinn einnig verið lengi frá vinnu vegna þeirra áfalla sem þau hafi orðið fyrir.

Eðlilegt

Tryggingafélagið vildi hins vegar meina að vinnubrögð stofnunarinnar hefðu verið eðlileg. Henni hafi vegna aldurs verið boðið þéttara eftirlit í mæðravernd og það hefði ekki liðið óeðlilega langur tími frá því að meðgöngusykursýkin greindist og þar til henni var tilkynnt um það. Sykurstjórnun hafi gengið vel og engin þörf verið á lyfjameðferð. Samkvæmt vinnuleiðbeiningum væri mælt með framköllun fæðingar hjá konum sem ekki væru á lyfjameðferð þegar meðgöngulengd væri milli 40 vikna og 40 vikna og sex daga.

Þegar móðirin hafi komið í skoðun 1. nóvember 2021 hafi hún verið gengin 39 vikur og sex daga. Þrátt fyrir háþrýsting og einn plús af próteinum í þvagi hafi hún ekki uppfyllt skilmerki fyrir meðgöngueitrun. Hafi beiðni um gangsetningu verið send Landspítala samdægurs. Fyrir liggi niðurstaða landlæknis þar sem lýst sé þeim atburðum sem urðu eftir að Landspítalinn tók við meðferð móðurinnar. Þar komi m.a. fram að ekki sé með vissu hægt að fullyrða um hvað orsakaði skyndilega og ríkulega blæðingu hjá móðurinni í og eftir fæðingu en að líklegast hafi verið um að ræða fylgjulos sem sé skyndilegur atburður sem hvorki sé hægt að sjá fyrir né koma í veg fyrir.

Taldi tryggingafélagið að stofnunin hafi hagað meðferð móðurinnar eins vel og unnt var og til samræmis við reynslu og þekkingu á viðkomandi sviði og þær vinnuleiðbeiningar sem hafi verið í gildi. Væri ekki sýnt fram á orsakatengsl milli meintrar ófullnægjandi meðferðar og tjóns foreldranna og heldur ekki saknæma háttsemi af hálfu starfsmanna stofnunarinnar.

Fyrr

Foreldrarnir sögðu í athugasemdum við andsvör tryggingafélagsins það ekki rétt að móðurinni hefði verið boðið þéttara eftirlit í mæðraverndinni. Töldu þeir ljóst að ef móðirin hefði strax verið send á sjúkrahús þegar hún greindist með eggjahvítu í þvagi og háþrýsting í eftirliti hefði fylgjulosið þá uppgötvast og verið unnt að bregðast við því.

Í niðurstöðu úrskurðarnefndar í vátryggingamálum segir að gögn málsins bendi til að fylgjulos hafi orsakað hina alvarlegu blæðingu hjá móðurinni og súrefnisskortinn sem dóttirin varð fyrir.

Nefndin segir ekkert liggja fyrir um orsakatengsl fylgjulossins og hversu langur tími leið frá því að móðirin var greind með meðgöngusykursýki og þar til henni var tilkynnt um það. Þegar kemur að þeirri fullyrðingu foreldranna að setja hafi átt gangsetningu af stað í 39. viku meðgöngunnar en ekki þeirri 40. segir nefndin það byggja á því sem kennt sé í læknisfræði og orðum móðurinnar um fullyrðingu ljósmóður um að þetta yrði gert. Hins vegar séu ekki til staðar nein frekari gögn þessu til stuðnings og gegn staðhæfingu tryggingafélagsins um að samkvæmt vinnuleiðbeiningum sé mælt með framköllun fæðingar á tímabilinu 40 vikur til 40 vikur og sex dagar, verði því að telja ósannað að stofnuninni hafi borið að panta gangsetningu fyrr en gert var.

Sjúkrahús

Þegar kemur að þeim þætti kærunnar að senda hafi átt móðurina strax á Landspítalann eftir að hún greindist með háþrýsting og eggjahvítu í þvagi segir nefndin meðal annars að af greinargerð landlæknis megi ráða að starfsfólk Landspítalans hafi metið það svo að ekki hafi verið um sérstaka áhættuþætti að ræða, og að því hafi lyfjameðferð í því skyni að framkalla fæðingu verið veitt heima eins og venjan sé.

Foreldrarnir hafi ekki lagt fram nein gögn, svo sem fræðagreinar, verklagsreglur, eða álit sérfræðinga í fæðingarlækningum, sem sýni fram á að skilmerki fyrir meðgöngueitrun hafi verið uppfyllt og að hefðbundið eða rétt verklag hafi verið með öðrum hætti en raunin var. Án slíkra gagna verði ekki talið sýnt fram á að meðferð móðurinnar hvað þetta varðar hafi ekki verið til samræmis við reynslu og þekkingu á viðkomandi sviði.

Nefndin segir að þar af leiðandi hafi foreldrunum ekki tekist að sýna nægilega fram á að skilyrði, þágildandi laga um sjúklingatryggingu, um greiðslu bóta væru uppfyllt. Bótakröfu þeirra var því hafnað.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fá engar bætur eftir að fæðing endaði skelfilega
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Skipulögð brotastarfsemi og Rolex-úr – Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og sófa
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Gera grín að oddvitunum og vistaskiptum þeirra – „Jæja hvaða Sjálfstæðisflokk ætlið þið að kjósa í borginni?“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“

Mest lesið

Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“
Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið

Nýlegt

Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Sævar Karl selur einstaka eign
Að ræða við Harry Kane á fullu
Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi
Kosningar í Katalóníu geta haft áhrif á framtíð Rashford
Gera grín að oddvitunum og vistaskiptum þeirra – „Jæja hvaða Sjálfstæðisflokk ætlið þið að kjósa í borginni?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Gripinn í tvígang við akstur án réttinda og þarf nú að afplána 32 mánuði í fangelsi – Telur dóminn of þungan
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Héldu minningarstund fyrir Kjartan sem féll í stríði í Úkraínu – „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt“

Héldu minningarstund fyrir Kjartan sem féll í stríði í Úkraínu – „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ

Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“

Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Öllum ungmennum á Suðurnesjum boðið á skyndihjálparnámskeið

Öllum ungmennum á Suðurnesjum boðið á skyndihjálparnámskeið
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Snjallsímar OPPO komnir á íslenskan markað
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Ásta Lóa fór ekki út úr húsi í nokkrar vikur eftir afsögnina – Þakkar gífurlegan stuðning almennings
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna
Fréttir
Í gær

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Fréttir
Í gær
Margrét segir af sér sem rektor Háskólans á Bifröst
Fréttir
Í gær
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Fréttir
Í gær

Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár

Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár
Fréttir
Í gær
Í gæsluvarðhaldi til 13. febrúar vegna hnífstungu
Fréttir
Í gær
Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“
Fréttir
Í gær
Kuratech og Creditinfo í samstarf
Fréttir
Í gær

Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“

Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“
Fréttir
Í gær

Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið

Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið
Fréttir
Í gær
Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
Fréttir
Í gær

HPE verðlaunar OK fyrir nýsköpun

HPE verðlaunar OK fyrir nýsköpun
Fréttir
Í gær
Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í borginni – „Ég kann að snúa við erfiðri stöðu og veit hvað þarf til þess“
Fréttir
Í gær
Birgir Ómar er látinn
Fréttir
Í gær

Yfir 300 skjálftar mælst: „Það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman“

Yfir 300 skjálftar mælst: „Það er sennilega einhver kvika að safnast þarna saman“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus

Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“