Mánudagur 09.febrúar 2026

Margrét segir af sér sem rektor Háskólans á Bifröst

Ritstjórn DV
Mánudaginn 9. febrúar 2026 20:17

Margrét Jónsdóttir Njarðvík. Mynd: Facebook.

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor Háskólans á Bifröst, hefur sagt sig úr embætti. Greindi hún frá þessu í Kastjósi í kvöld eins og kemur fram á vef RÚV.

Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst lýsti yfir vantrausti á rektor skólans um miðjan janúar eftir að erindi var sent til siðanefndar skólans þar sem lýst var efasemdum um að tilteknir starfsmenn væru í raun meðhöfundar að vísindagreinum sem þeir voru skráðir fyrir. Notast var við gervigreindarforritið Claude við mat á fræðigreinunum og hvort starfsmennirnir væru raunverulegir höfundar greinanna.

Siðanefnd Háskólans á Bifröst hreinsaði fyrir helgi þrjá starfsmenn skólans af ásökunum um að vera ranglega skráðir meðhöfundar að fræðigreinum.

Málið hefur valdið mikilli ólgu á meðal starfsmanna og nemenda við skólann. Margrét hefur nú ákveðið að höggva á þann hnút og víkja úr starfi.

