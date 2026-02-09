Margrét segir af sér sem rektor Háskólans á Bifröst

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor Háskólans á Bifröst, hefur sagt sig úr embætti. Greindi hún frá þessu í Kastjósi í kvöld eins og kemur fram á vef RÚV.
Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst lýsti yfir vantrausti á rektor skólans um miðjan janúar eftir að erindi var sent til siðanefndar skólans þar sem lýst var efasemdum um að tilteknir starfsmenn væru í raun meðhöfundar að vísindagreinum sem þeir voru skráðir fyrir. Notast var við gervigreindarforritið Claude við mat á fræðigreinunum og hvort starfsmennirnir væru raunverulegir höfundar greinanna.
Siðanefnd Háskólans á Bifröst hreinsaði fyrir helgi þrjá starfsmenn skólans af ásökunum um að vera ranglega skráðir meðhöfundar að fræðigreinum.
Málið hefur valdið mikilli ólgu á meðal starfsmanna og nemenda við skólann. Margrét hefur nú ákveðið að höggva á þann hnút og víkja úr starfi.