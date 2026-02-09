fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

Kuratech og Creditinfo í samstarf

Ritstjórn DV
Mánudaginn 9. febrúar 2026 14:12

Samkomulagið handsalað

Kuratech og Creditinfo hafa undirritað samstarfssamning sem felur í sér aðgengi að gögnum og upplýsingum úr gagnagrunnum Creditinfo í lausnum Kuratech.

Kuratech er íslenskt tæknifyrirtæki sem þróar lausnir fyrir skiptastjóra þrotabúa. Hugbúnaðarlausn Kuratech hjálpar skiptastjórum að greina eignaundanskot í aðdraganda gjaldþrotaskipta auk þess að sjálfvirknivæða margvíslega handavinnu í gjaldþrotaskiptum. Þar sem skiptastjórar hafa takmarkaðan tíma til að rannsaka flókin þrotabú í þaula, notar Kuratech nýjustu tækni í gagnagreiningu og gervigreind til að rýna í fjárhagsupplýsingar, flagga grunsamlegum viðskiptum og finna verðmæti sem annars færu forgörðum, allt á brotabroti af þeim tíma sem handvirk vinna tekur.

Kristján Óli, framkvæmdastjóri Kuratech, er ánægður með samstarfið og segir það mikilvægan lið í framtíðaráformum félagsins: „Samstarf Creditinfo og Kuratech styrkir lausnina enn frekar og gerir skiptastjórum kleift að vinna hraðar og með meiri innsýn. Auk þess greiðir Creditinfo leið Kuratech á erlenda markaði með aðgangi að sambærilegum gögnum í fjölmörgum ríkjum utan Íslands. Þetta samstarf er því mikilvægur liður í því að gera lausn Kuratech að alþjóðlegri vöru.“

Hreinn Bergs, viðskiptastjóri hjá Creditinfo, segir það sérstakt ánægjuefni að geta stutt við nýsköpun á Íslandi: „Það gleður okkur hjá Creditinfo að geta stutt við Kuratech og þá öflugu nýsköpun sem félagið stendur að. Við höfum fulla trú á því að gagnalindir okkar og lausnir muni nýtast vel við að einfalda vinnslu þrotabúa og styðja við áframhaldandi vöxt félagsins. Samstarfið hefur verið afar ánægjulegt og við hlökkum til framhaldsins.“

Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“
Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið
Elías fyrir dómi vegna ofbeldis gegn 12 ára dreng – Segir að árás hafi verið gerð á heimili sitt
HPE verðlaunar OK fyrir nýsköpun
Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í borginni – „Ég kann að snúa við erfiðri stöðu og veit hvað þarf til þess“
Birgir Ómar er látinn
Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“
Biggi lögga drullusvekktur með niðurstöðuna – „Þannig fór um sjóferð þá“ 
Hagfræðingar velta því fyrir sér hvort verðbólgumarkmið Seðlabankans sé óskhyggja
Stunguárás í miðborginni í nótt
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“
Segist gruna að hann hafi verið tekinn fyrir í Leifsstöð vegna kynþáttar síns
Marinó leggur til þessa lausn á ástandinu á húsnæðismarkaði
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
