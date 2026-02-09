Kuratech og Creditinfo í samstarf

Kuratech og Creditinfo hafa undirritað samstarfssamning sem felur í sér aðgengi að gögnum og upplýsingum úr gagnagrunnum Creditinfo í lausnum Kuratech.
Kuratech er íslenskt tæknifyrirtæki sem þróar lausnir fyrir skiptastjóra þrotabúa. Hugbúnaðarlausn Kuratech hjálpar skiptastjórum að greina eignaundanskot í aðdraganda gjaldþrotaskipta auk þess að sjálfvirknivæða margvíslega handavinnu í gjaldþrotaskiptum. Þar sem skiptastjórar hafa takmarkaðan tíma til að rannsaka flókin þrotabú í þaula, notar Kuratech nýjustu tækni í gagnagreiningu og gervigreind til að rýna í fjárhagsupplýsingar, flagga grunsamlegum viðskiptum og finna verðmæti sem annars færu forgörðum, allt á brotabroti af þeim tíma sem handvirk vinna tekur.
Kristján Óli, framkvæmdastjóri Kuratech, er ánægður með samstarfið og segir það mikilvægan lið í framtíðaráformum félagsins: „Samstarf Creditinfo og Kuratech styrkir lausnina enn frekar og gerir skiptastjórum kleift að vinna hraðar og með meiri innsýn. Auk þess greiðir Creditinfo leið Kuratech á erlenda markaði með aðgangi að sambærilegum gögnum í fjölmörgum ríkjum utan Íslands. Þetta samstarf er því mikilvægur liður í því að gera lausn Kuratech að alþjóðlegri vöru.“
Hreinn Bergs, viðskiptastjóri hjá Creditinfo, segir það sérstakt ánægjuefni að geta stutt við nýsköpun á Íslandi: „Það gleður okkur hjá Creditinfo að geta stutt við Kuratech og þá öflugu nýsköpun sem félagið stendur að. Við höfum fulla trú á því að gagnalindir okkar og lausnir muni nýtast vel við að einfalda vinnslu þrotabúa og styðja við áframhaldandi vöxt félagsins. Samstarfið hefur verið afar ánægjulegt og við hlökkum til framhaldsins.“