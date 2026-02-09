HPE verðlaunar OK fyrir nýsköpun

Tæknifyrirtækið OK hefur hlotið viðurkenninguna Årets HPE Innovations Partner 2025 á HPE Partner Awards, sem haldin voru í Kaupmannahöfn um helgina.
Verðlaunin eru veitt þeim samstarfsaðila sem skarar fram úr í nýsköpun og árangri í lausnum byggðum á þekkingu frá HPE. Viðurkenningin endurspeglar öflugt samstarf, lausnamiðaða hugsun og faglega nálgun í verkefnum þar sem áhersla er lögð á að tæknin styðji raunverulegar þarfir viðskiptavina.
Pétur Ingi Björnsson, framkvæmdastjóri kjarnalausna hjá OK, segir viðurkenninguna vera staðfestingu á öflugu teymi og góðu samstarfi við viðskiptavini: „Við leggjum mikla áherslu á að nýta HPE-lausnir á raunhæfan og markvissan hátt svo að þær skili raunverulegum rekstrarlegum ávinningi fyrir viðskiptavini. Það er ánægjulegt að sjá þá vinnu fá alþjóðlega viðurkenningu.“
Pétur Ingi Björnsson og Gunnar Þór Friðleifsson, vörustjóri hjá OK, tóku við verðlaununum fyrir hönd fyrirtækisins á viðburðinum.
Verðlaunin eru mikilvæg viðurkenning fyrir þá vinnu sem OK hefur unnið í nánu samstarfi við viðskiptavini og samstarfsaðila, þar sem lögð er áhersla á fagmennsku, skýra ábyrgð og traustar lausnir í framkvæmd.