Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“

Skautafélag Reykjavíkur (SR) og Fjölnir hafa tekið höndum saman til að minnast Patreks Freys Sveinssonar sem lést í umferðarslysi á Miklubraut á fimmtudagskvöldið. Patrekur var aðeins 17 ára gamall þegar hann lést, en hann fagnaði afmæli sínu í lok janúar.
Patrekur, eða Patti eins og hann var kallaður, æfði og keppti lengi með Fjölni í íshokkí áður en hann gekk til liðs við SR. Því hefur verið ákveðið að fyrirhugaður leikur karlaliða SR og Fjölnis í Egilshöll á þriðjudag verði spilaður á heimavelli Patreks í Laugardal. Leikurinn hefst 19:45, en liðin hafa ákveðið að allur ágóði af miðasölu leiksins muni renna óskiptur til fjölskyldu Patreks. Frá þessu er greint á Facebook.
„Reykjavíkurliðin tvö hafa ákveðið að allur ágóði af miðasölu þessa leiks renni óskiptur til fjölskyldu hans, svo hún þurfi, í sinni ólýsanlegu sorg, að hafa minni áhyggjur af kostnaði vegna andláts sonar síns.
Foreldrafélag SR ætlar að leggja málefninu lið og gefur allan ágóða af veitingasölu á leiknum. Einnig verður glæsilegur kökubasar á leiknum þar sem hægt verður að kaupa bakkelsi til styrktar fjölskyldunni.“
SR bendir einnig á styrktarreikning sem er opinn fyrir frjálsum framlögum:
0511-14-077086, kt. 150886-3419
„Við hvetjum allt íshokkífólk og aðra sem vilja sýna hug sinn í verki, minnast Patreks og styrkja fjölskylduna í gegnum erfiða tíma að mæta í Skautahöllina í Laugardal næsta þriðjudag kl. 19.45.
Fyllum höllina – fyrir Patta!“
