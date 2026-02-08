Biggi lögga drullusvekktur með niðurstöðuna – „Þannig fór um sjóferð þá“ 

Birgir Örn Guðjónsson, betur þekktur sem Biggi lögga, er vonsvikinn eftir niðurstöðu prófkjörs Viðreisnar í Kópavogi. Hann sóttist eftir oddvitasætinu en laut í lægra haldi fyrir Maríu Ellen Steingrímsdóttur, lögfræðingi.
Birgir skrifar á Facebook að honum þyki leiðinlegt að kjósendur hafi ekki treyst honum til að leiða listann enda hafi hann verið tilbúinn í verkefnið og sannfærður um að hann hefði reynslu sem hefði ekki bara nýst Viðreisn heldur Kópavogsbúum öllum.
„Þannig fór um sjóferð þá. Ég er að sjálfsögðu drullu svekktur að kjósendur flokksins hafi ekki treyst mér í þetta verkefni. Ég var raunverulega svo tilbúinn í þetta. Ég er sannfærður um að ég hafi þá þekkingu, reynslu og hugsjón sem hefði ekki bara nýst Viðreisn, heldur Kópavogsbúum öllum. En pólitík snýst bara ekki bara um það.“
Biggi segist hafa íhugað að draga framboð sitt til baka, einkum eftir að hann neyddist til að svara lygasögum sem um hann hafa gengið. Hann hafi engu að síður ákveðið að klára málið.
„Á þessum síðustu vikum hugsaði ég samt oftar en einu sinni um að draga framboð mitt til baka. Bæði þegar ég svaf við hlið eins barna okkar á sjúkrahúsi í margar nætur og þegar ég neyddist til að svara fyrir þessar lygasögur sem ég hef áður sagt ykkur frá. Ég ákvað samt að klára þessa vegferð. Ekki vegna þess að ég vildi einhvern pólitískan frama, heldur vegna þess að ég þrái svo að vinna að þeim verkefnum sem skipta mig svo miklu máli og ég vonaði alltaf innst inni að það myndi ná í gegn.“
Nú ætlar Biggi að leggjast undir feld og meta stöðuna. Hann veit ekki hvort honum verði boðið sæti aftar á lista flokksins, en verði slíkt gert þurfi hann að ákveða hvort hann þiggi sætið. Hann þakkar þó stuðningsfólki sínu innilega fyrir aðstoðina.