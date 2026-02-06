Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi

Þar hafði bifreið staðnæmst við stólpa Vegagerðarinnar, á móts við hús Hjálpræðishersins, eftir að hafa verið ekið austur Miklubraut. Lögreglan leitar einnig eftir myndefni frá þeim sem fóru þarna um í aðdraganda slyssins og á það við um báðar akstursáttir, þ.e. til austurs og vesturs.
Í tilkynningu sem lögreglan sendi frá sér nú á níunda tímanum er bent á að mörg ökutæki séu búin myndavélum og því viðbúið að myndefni frá áðurnefndum tíma sé að finna í fórum einhverra.
„Hinir sömu eru vinsamlegast beðnir um að senda upplýsingar um slíkt á netfangið abending@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000.“