17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.
Ökumaðurinn, piltur á sama aldri, slasaðist töluvert og er líðan hans eftir atvikum.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins.
Kyrrðarstund verður haldin í Árbæjarkirkju klukkan 16 í dag vegna slyssins.
„Séra Þór Hauksson leiðir stundina og Guðmundur organisti leikur undir. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Kyrrðarstundin hefst kl. 16:00 og eru allir hjartanlega velkomnir,” segir í færslu sem birtist á Facebook-síðu Árbæjarkirkju í hádeginu.