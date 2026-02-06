fbpx
Föstudagur 06.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. febrúar 2026 13:26

Sautján ára piltur lést í umferðarslysinu á Miklubraut i Reykjavík í gærkvöld, en hann var farþegi í bifreið sem var ekið austur Miklubraut þegar slysið varð, á móts við hús Hjálpræðishersins.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.

Ökumaðurinn, piltur á sama aldri, slasaðist töluvert og er líðan hans eftir atvikum.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slyssins.

Kyrrðarstund verður haldin í Árbæjarkirkju klukkan 16 í dag vegna slyssins.

„Séra Þór Hauksson leiðir stundina og Guðmundur organisti leikur undir. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Kyrrðarstundin hefst kl. 16:00 og eru allir hjartanlega velkomnir,” segir í færslu sem birtist á Facebook-síðu Árbæjarkirkju í hádeginu.

